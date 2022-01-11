Vận đen đeo bám trong 3 tuần tới, những con giáp sau sẽ dễ rước họa vào thân, tiền tài làm đâu hao đó, tình cảm xung đột

Trong công việc làm ăn kinh doanh, con giáp này dễ có sự thay đổi, tiền bạc tuy làm ra nhưng cũng có sự chi tiêu hao tán nhiều vào trong cuộc sống cũng như công việc. Đồng thời, đường công danh sự nghiệp bị ảnh hưởng ít nhiều do tâm trạng của bản thân. Bạn khó lòng giữ được bình tĩnh khi phải đối diện với ít nhiều thách thức đặt ra. Bạn nên tính toán cẩn thận chi tiết và lâp kế hoạch trước khi làm, chỉ có như vậy trong 2 tuần tới bạn mới có thể chạm tay đến những thành quả tốt đẹp.

Trong vận trình tình duyên, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia có một chút bất ổn. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn thường trở nên nóng nảy, không nghe lọt tai lời giải thích của đối phương. Do đó, bạn đừng để cách hành xử của mình khiến mối quan hệ rạn nứt.

Những người tuổi Thân sẽ có một tuần mới với nhiều thay đổi đang đến. Một số vấn đề không mong muốn có thể xảy đến khiến cho bạn phải lao tâm khổ tứ trong công việc. Tuy nhiên, bạn hãy cố gắng tìm cách giải quyết vì đây cũng chính là cơ hội để bạn thể hiện khả năng của mình cho mọi người thấy.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân cảm thấy quá bận rộn với cuộc sống hàng ngày nên không muốn dành thêm thời gian cho bất kì ai khác. Với những người đã lập gia đình, bạn luôn căng thẳng, mệt mỏi, tình cảm cũng có dấu hiệu xa cách hơn.

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Tuổi Tỵ

Những người thuộc con giáp này sẽ phải đối diện với không ít khó khăn, thử thách trong tuần mới này. Trong công việc, bạn dễ bị khiển trách do lơ là hoặc chậm trễ deadline. Chính vì vậy mà bạn cần phải cố gắng hết sức có thể, làm mọi thứ đúng hạn và kiểm tra kĩ mọi nhiệm vụ trước khi gửi lên cấp trên. Tuổi Tỵ được khuyên không nên vì một vài khó khăn mà vội nản chí, bỏ cuộc.

Về mặt tình cảm, tuổi Tỵ cần khéo léo hơn trong cách nói chuyện để tránh khiến đối phương tổn thương. Hơn nữa, cái tôi ngất ngưỡng của bạn lại khiến tình cảm đôi lứa khó có thể dung hòa.

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*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.