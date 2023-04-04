Cát tinh chiếu mệnh, xua tan vận đen vào đúng 5h sáng ngày 4/4: 3 con giáp hứng trọn Lộc trời, tiền tiêu chẳng hết

Tâm linh - Tử vi 04/04/2023 04:20

Trong thời điểm này, 3 con giáp gặp vận đỏ trong sự nghiệp. Công việc hanh thông, thuận lợi giúp họ thu hái bộn tiền.

 

Tuổi Hợi

Vốn dĩ Hợi luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn.

Cát tinh chiếu mệnh, xua tan vận đen vào đúng 5h sáng ngày 4/4: 3 con giáp hứng trọn Lộc trời, tiền tiêu chẳng hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, thoát khỏi hạn Tam Tai, giúp người tuổi Hợi có thể đón những bước tiến mới đầy suôn sẻ và khả quan. Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Trong thời điểm này, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là con giáp cần cù, chăm chỉ và luôn thích giúp đỡ mọi người. Con giáp này không thích khoa trương, họ luôn làm mọi việc trong âm thầm lặng lẽ. Đây là người khiêm tốn, giỏi chịu đựng những áp lực trong công việc và dù gặp khó khăn đến mấy cũng không ai thấy họ kêu ca nửa lời. Nhờ sự cần mẫn, miệt mài học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, con giáp này thường đạt được nhiều thành công ở hậu vận.

Cát tinh chiếu mệnh, xua tan vận đen vào đúng 5h sáng ngày 4/4: 3 con giáp hứng trọn Lộc trời, tiền tiêu chẳng hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, tuổi Sửu được thần may mắn kề bên nên làm đâu thắng đó, sự nghiệp có những bước ngoặt lớn khiến cuộc sống trở nên thăng hoa, viên mãn. Nhìn chung, đây cũng là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của tuổi Sửu suốt thời gian qua.

Tuổi Thân

Quý nhân phù trợ trong lúc này giúp người tuổi Thân có cơ hội đón nhận tin vui trên con đường sự nghiệp. Nhờ sự cố gắng và nỗ lực không ngừng, bản mệnh có thể giành được sự tín nhiệm của cấp trên và được giao cho những nhiệm vụ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của bạn.

Cát tinh chiếu mệnh, xua tan vận đen vào đúng 5h sáng ngày 4/4: 3 con giáp hứng trọn Lộc trời, tiền tiêu chẳng hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhân lúc cát khí đang vượng, con giáp này hãy mạnh dạn triển khai những kế hoạch mình ấp ủ đã lâu. Nhờ thế, bạn có thể gặt hái được nhiều thành công hơn hẳn những gì mình trông đợi luôn đó, thu nhập cũng được cải thiện đáng kể.

Về mặt tình cảm, những chú Khỉ nên nhún nhường hơn một chút. Trong tình yêu đừng quá tính toán chuyện hơn thua, nếu không sẽ rất tổn thương tình cảm. Đừng để đến lúc vuột mất hạnh phúc của mình mới hối hận.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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