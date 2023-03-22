Cát Tinh chiếu mệnh, tháng 4 dương, các con giáp sau lên đời, vận may "sương sương" khiến thiên hạ ganh đến đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 22/03/2023 16:41

Các con giáp sau chuẩn bị đổi vận nhờ vào Cát Tinh chiếu mệnh trong tháng 4 tới. Vận tài lộc, công việc trơn tru, suôn sẻ.

Tuổi Mão

Cát Tinh chiếu mệnh, tháng 4 dương, các con giáp sau lên đời, vận may 'sương sương' khiến thiên hạ ganh đến đỏ mắt - Ảnh 1
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 

Đường sự nghiệp khá ổn định. Mặc dù gặp trở ngại về mặt thời gian, nhưng nhờ sự tỉ mỉ đến từng chi tiết nên kết quả làm việc của các bạn tuổi Mão tháng 2 nhuận Âm lịch này gần như hoàn hảo. Nếu tiềm thức có thể thúc giục bản thân tăng tiến độ, thì hiệu quả công việc của bạn sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều.

Bù lại, vận tài lộc của những chú mèo khoảng thời gian này rất rực rỡ. Không những thu được khoản tiền không ngờ đến, bạn còn có thể thử đầu tư vào lĩnh vực giải trí, khoản đầu tư này sẽ không khiến bạn thất vọng! Nhưng hãy chú ý tìm hiểu điều kiện thị trường, kiểm soát chi phí, không nên đặt chân vào những lĩnh vực xa lạ.

Tuổi Tuất

Tháng 4 dương cát tinh tụ khí, người tuổi Tuất đón một ngày vượng vận, may mắn song hành. Tháng này là một tháng thích hợp để bản mệnh mạnh dạn tiến hành việc hợp tác, làm ăn. 

Chuyện làm ăn của Tuổi Tuất cũng rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi. Tuổi Tuất cũng tìm được nguồn hàng tốt, giá cả phù hợp nên lợi nhuận ngày càng tăng lên.

Tuổi Hợi 

Cát Tinh chiếu mệnh, tháng 4 dương, các con giáp sau lên đời, vận may 'sương sương' khiến thiên hạ ganh đến đỏ mắt - Ảnh 2
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 

Dưới tác động của cát tinh, người tuổi Hợi xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Bạn khá hăng hái khi bắt tay vào công việc và cũng thường nhận được sự ủng hộ của người khác.

Tuy nhiên, con đường dẫn đến thành công chẳng bao giờ dễ dàng. Quá trình hiện thực hóa các kế hoạch không tránh khỏi thách thức, trong đó có những trục trặc mà bạn chưa thể ngờ đến.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

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