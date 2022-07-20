Cặp con giáp nào không nên tiến đến kết hôn với nhau nếu không muốn hậu hoạ tan vỡ sau này?

Sửu là con giáp khá chính chuyên, tư duy đơn thuần, giản dị, nhưng lại khá đặt nặng vấn đề tiền nong, chăm chỉ miệt mài làm việc. Họ không chỉ mong muốn một cuộc sống ấm no hơn người mà còn liên tục phấn đấu vươn lên, đòi hỏi bản thân và người bạn đời lao động, làm việc không ngừng cho đời con, đời cháu.

Hai tính cách này kết hợp với nhau, ban đầu có thể sẽ như nam châm trái dấu nhưng lâu dần sẽ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn cả về quan niệm sống lẫn cách thức làm việc. Chồng/vợ làm được bao nhiêu thì nửa kia tiêu pha phung phí nhiều bấy nhiêu nên gia đình luôn rơi vào cảnh nghèo khó, khốn khổ, vì thế mới nói họ chính là cặp con giáp xung khắc tuyệt đối nên tránh khi xem tuổi vợ chồng!

Ngược lại, người tuổi Ngọ hoàn toàn không xem trọng vấn đề tiền bạc. Họ thích tự do tự tại, nay đây mai đó, tôn sùng chủ nghĩa xê dịch, tiền bạc với họ chỉ là phù du!

Tuổi Mão - tuổi Dậu

Người tuổi Mão không phù hợp kết hôn với tuổi Dậu; bởi người tuổi Dậu không chú ý cách ăn nói dễ khiến một người nhạy cảm như bạn cảm thấy tổn thương.

Nếu ở bên nhau, hai người sẽ thường xuyên tổn thương nhau; quan hệ vợ chồng sẽ xảy ra xa cách. Đây là 1 trong những nguyên nhân chia tay của 12 con giáp.

Tuổi Thân-Tuổi Hợi

Cũng nằm trong top xung khắc Dần, Thân, Tỵ, Hợi tứ hành xung tuổi Thân và tuổi Hợi là hai con giáp không bao giờ được lấy nhau đâu nhé!

Người tuổi Hợi có nhược điểm là thích hóng hớt, hay chõ mũi vào việc của kẻ khác, dám làm nhưng không dám chịu. Người tuổi Thân lại khá nhỏ mọn, hay để bụng những thứ vặt vãnh, hay cằn nhằn, khá cứng đầu, bảo thủ.

May mắn là người cầm tinh con khỉ vẫn khá trung thực, chân thật, họ thuộc tuýp thân lập thân, luôn tự đứng vững trong xã hội bằng khả năng của chính mình. Đối lập hoàn toàn, người cầm tinh con lợn rất khó làm việc nhóm, tự làm tự quyết, khó hòa hợp, không biết nhường nhị.

Chính vì thế dù đã là người một nhà nhưng chồng/vợ có khuyên nhủ gì đi chăng nữa, cá nhân tuổi Hợi vẫn bỏ ngoài tai. Điểm yếu chí mạng ấy khiến họ kinh doanh đi vào ngõ cụt, làm ăn sa sút, mâu thuẫn dồn dập. Tiền ngày một hao mà tình ngày một giảm cũng là điều dễ hiểu.

**Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!