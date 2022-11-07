Canh đúng đầu tháng 11 âm lịch, tiễn biệt vận xui, rước may mắn vào nhà, tiền tài kéo đến đông đủ, hào vận rực rỡ, của cải kề cận, dư ăn dư mặc, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 17:28

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào giàu sang phú quý, may mắn tràn đầy, tiền tài ngập mặt vào đầu tháng 11 âm lịch nhé!

Canh đúng đầu tháng 11 âm lịch, tiễn biệt vận xui, rước may mắn vào nhà, tiền tài kéo đến đông đủ, hào vận rực rỡ, của cải kề cận, dư ăn dư mặc, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là con giáp hiền hòa, thích cuộc sống tự do, yên bình. Họ điềm đạm, hòa đồng với những người xung quanh và dường như không bao giờ nổi nóng.

Trong công việc, họ thể hiện mình là người nhanh nhạy, thức thời. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội cho bản thân chứ không đứng yên tại chỗ. Con giáp tuổi Mão làm việc chăm chỉ, làm việc hăng say. Tinh thần chịu đựng gian khổ đã mở đường cho những thành công của họ.

Đầu tháng 11 âm lịch, người tuổi Mão có tài vận khởi sắc. Họ không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu, lại được quý nhân phù trợ, trao cho cơ hội tỏa sáng. Con giáp này nhanh nhạy chớp thời cơ, họ đang đi đúng hướng trong công việc. Thời gian tới, con giáp này có tài lộc vượng phát, giải tỏa được nhiều áp lực, hầu bao rủng rỉnh, không còn lo lắng về tiền bạc.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần đa phần thường sôi nổi, giàu nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm. Trong công việc, con giáp này rất quyết đoán, nói được làm được. Đôi khi, họ cũng tỏ ra đa nghi, không tin tưởng vào những người ở xung quanh mình.

Đầu tháng 11 âm lịch, vận may của con giáp tuổi Dần sẽ tăng lên gấp bội. Tâm lý của họ thay đổi một cách tích cực. Họ tự tin hơn trước và chủ động tìm kiếm các cơ hội phù hợp với mình. Người tuổi này thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng áp lực tốt.

Dù gặp áp lực, con giáp tuổi Dần cũng không để mình vướng bận. Tài lộc của người tuổi Dần càng ngày càng khởi sắc, dễ gặp quý nhân. Ngoài tiền lương, họ cũng kiếm thêm tiền nhờ buôn bán thêm hoặc nghề tay trái nên tổng thu nhập không tồi.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có đầu óc linh hoạt, khả năng thích ứng cao, tư duy nhanh nhạy. Vì vậy, họ dễ dàng giành được cơ hội phù hợp với bản thân. Con giáp này giỏi giao tiếp, có thể làm bạn với mọi người. Vì vậy, khi khó khăn, họ có quý nhân phù trợ.

Người tuổi Tỵ biết đối nhân xử thế, biết đền ơn đáp nghĩa nên được lòng mọi người. Đầu tháng 11 âm lịch, người tuổi Tỵ có quý nhân giúp đỡ trong công việc, nhanh nhạy chớp thời cơ. Họ có cơ hội hợp tác làm ăn, dự án công việc để thể hiện bản thân.

Nhờ làm việc chăm chỉ, tập trung, có trách nhiệm, người tuổi này đạt thành tích tốt, được đồng nghiệp, cấp trên công nhận. Nhờ quý nhân giúp đỡ, con giáp này có thêm nhiều cách kiếm tiền. Người tuổi này toàn tâm toàn ý với công việc, có thu nhập rủng rỉnh, chẳng lo nghèo túng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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