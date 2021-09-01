Cảnh báo: Bị tiểu nhân ngáng đường, 4 con giáp này chuẩn bị đón vận xui, nguy cơ mất cả chì lẫn chài

Tâm linh - Tử vi 01/09/2021 08:15

Thời gian tới 4 con giáp này nên cẩn trọng trước sau, dễ hao hụt chi tiêu.

Tuổi Mão

Tháng 9/2021, chuyện tình cảm vốn dĩ tốt đẹp, suôn sẻ của người tuổi Mão bỗng phát sinh vô số vấn đề phiền não. Hiểu lầm, tranh cãi xảy ra liên miên. Người đã có gia đình cẩn trọng trong lời nói tránh làm tổn thương bạn đời, người đã có đôi có cặp đừng nên đứng núi này trông núi nọ mà trắng tay. Ngoài ra, công việc, thu nhập của con giáp này cũng không được như ý. Tiểu nhân đố kỵ, đưa lời đơm đặt ảnh hưởng xấu đến danh tiếng trong công việc của người tuổi Mão. Điều này khiến thu nhập giảm sút, tiền bạc hao hụt.

Tuổi Hợi

Tháng 9, người tuổi Hợi gặp nhiều đen đủi trong tình cảm. Người có đôi có cặp dễ rơi vào cảnh “bị đá”, còn người đã kết hôn lại cần đề phòng họa tiểu tam, nên quan tâm nhiều hơn đến nửa kia. Sự nghiệp của con giáp này cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi họa tiểu nhân, mọi thứ tiến triển chậm chạp, gặp nhiều trắc trở, bế tắc. Cần chú ý lời nói, hành động, tiết chế tâm trạng , tránh để xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi với cấp trên mà để lại hậu quả không tốt, thậm chí là bị đuổi việc.

con giap
 Hợi gặp nhiều đen đủi trong tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu bước vào tháng 9/2021 gặp nhiều chuyện không suôn sẻ, đặc biệt là về tình cảm mà nguyên nhân đều xuất phát từ chính bản thân con giáp này. Tháng 9/2021, do không kiềm chế được tính cách nóng giận của bản thân mà người tuổi Dậu thường xuyên xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn với bạn đời, với người yêu, tạo nên khoảng cách tình cảm. Nếu không bình tĩnh xử lý vấn đề thì người đã có gia đình cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ trở lại cảnh độc thân. 

Tuổi Thìn

Tháng 9/2021, hạn tiểu nhân của người tuổi Thìn vô cùng nặng nề. Cuộc sống trở nên bế tắc, khó bề thành công trong sự nghiệp, chuyện tình cảm cũng phát sinh vô số vấn đề phiền phức. Trong tháng này, người tuổi Thìn cần tránh nghe theo những lời đâm chọc của tiểu nhân, cần biết cân bằng tâm trạng của mình. Nếu không không chỉ chuyện tình cảm bị ảnh hưởng tiêu cực mà công việc còn xuất hiện nhiều thị phi làm cản trở con đường thăng tiến. 

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua cơn bĩ cực, chúc mừng 3 con giáp 'lên hương' vèo vèo, sự nghiệp phất gấp 4-5 lần trong tháng 9/2021

Qua cơn bĩ cực, chúc mừng 3 con giáp 'lên hương' vèo vèo, sự nghiệp phất gấp 4-5 lần trong tháng 9/2021

Thời gian tới, 3 con giáp này làm gì cũng may mắn, có quý nhân đưa lối dẫn đường.

Xem thêm
Từ khóa:   xem tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 4 giờ 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 5 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa