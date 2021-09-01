Cảnh báo: Bị tiểu nhân ngáng đường, 4 con giáp này chuẩn bị đón vận xui, nguy cơ mất cả chì lẫn chài

Thời gian tới 4 con giáp này nên cẩn trọng trước sau, dễ hao hụt chi tiêu.

Tuổi Mão

Tháng 9/2021, chuyện tình cảm vốn dĩ tốt đẹp, suôn sẻ của người tuổi Mão bỗng phát sinh vô số vấn đề phiền não. Hiểu lầm, tranh cãi xảy ra liên miên. Người đã có gia đình cẩn trọng trong lời nói tránh làm tổn thương bạn đời, người đã có đôi có cặp đừng nên đứng núi này trông núi nọ mà trắng tay. Ngoài ra, công việc, thu nhập của con giáp này cũng không được như ý. Tiểu nhân đố kỵ, đưa lời đơm đặt ảnh hưởng xấu đến danh tiếng trong công việc của người tuổi Mão. Điều này khiến thu nhập giảm sút, tiền bạc hao hụt.

Tuổi Hợi

Tháng 9, người tuổi Hợi gặp nhiều đen đủi trong tình cảm. Người có đôi có cặp dễ rơi vào cảnh “bị đá”, còn người đã kết hôn lại cần đề phòng họa tiểu tam, nên quan tâm nhiều hơn đến nửa kia. Sự nghiệp của con giáp này cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi họa tiểu nhân, mọi thứ tiến triển chậm chạp, gặp nhiều trắc trở, bế tắc. Cần chú ý lời nói, hành động, tiết chế tâm trạng , tránh để xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi với cấp trên mà để lại hậu quả không tốt, thậm chí là bị đuổi việc.

Hợi gặp nhiều đen đủi trong tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu bước vào tháng 9/2021 gặp nhiều chuyện không suôn sẻ, đặc biệt là về tình cảm mà nguyên nhân đều xuất phát từ chính bản thân con giáp này. Tháng 9/2021, do không kiềm chế được tính cách nóng giận của bản thân mà người tuổi Dậu thường xuyên xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn với bạn đời, với người yêu, tạo nên khoảng cách tình cảm. Nếu không bình tĩnh xử lý vấn đề thì người đã có gia đình cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ trở lại cảnh độc thân.

Tuổi Thìn

Tháng 9/2021, hạn tiểu nhân của người tuổi Thìn vô cùng nặng nề. Cuộc sống trở nên bế tắc, khó bề thành công trong sự nghiệp, chuyện tình cảm cũng phát sinh vô số vấn đề phiền phức. Trong tháng này, người tuổi Thìn cần tránh nghe theo những lời đâm chọc của tiểu nhân, cần biết cân bằng tâm trạng của mình. Nếu không không chỉ chuyện tình cảm bị ảnh hưởng tiêu cực mà công việc còn xuất hiện nhiều thị phi làm cản trở con đường thăng tiến.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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