Cảnh báo 4 con giáp gánh họa thay người khác, thiếu tiền cực độ trong những ngày cuối năm

Tâm linh - Tử vi 19/12/2020 09:00

Dưới đây là những con giáp xui xẻo, gánh họa thay người khác nên vận trình gặp nhiều khó khăn, thiếu tiền thiếu nợ trong những ngày cuối năm 2020.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, cách hành xử trong thời điểm này. Bạn bị tiểu nhân hãm hại nên gặp nhiều trục trặc trong công việc. Con đường quan lộ của bạn cũng không hanh thông, làm một tiêu mười. Thậm chí còn đầu tư vào lĩnh vực không thuộc chuyên môn khiến vận tiền bạc sa sút, tuột dốc không phanh.

con giap xui xeo 1
Mùi là con giáp xui xẻo mất tiền mất tình - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, Mùi có nhiều dự định nhưng tuyệt đối không nên thực hiện. Hãy bình tĩnh vượt qua giai đoạn khó khăn, có thể bạn sẽ có được công danh như mình mong muốn.

Tuổi Tý

Tý là con giáp xui xẻo, họa từ miệng ra, lo chuyện bao đồng nên bị tiểu nhân hãm hại. Trong thời điểm này, bạn vướng nhiều họa, mất tiền mất mối quan hệ. Những công sức của bạn trước đây cũng đổ sông đổ bể, làm nhiều nhưng không được công nhận tài năng.

con giap xui xeo 2
Tý gặp nhiều họa thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của bạn gặp khá nhiều trục trặc vì lơ là nên mắc nhiều sai lầm. Điều này khiến tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi. Bên cạnh đó sức khỏe của bạn cũng không tốt, thường xuyên mắc bệnh đau đầu, đau bao tử.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp đen đủi, làm một mất mười, mất nhiều mối quan hệ tốt. Trong công việc, cấp trên đánh giá không tốt khả năng của bạn. Những việc giao cho bạn đều không hoàn thành tốt, điều này khiến vận trình của bạn gặp nhiều khó khăn.

con giap xui xeo 3
Sửu gặp vận đen đủ đường trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn khiến sức khỏe gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng. Hãy quan tâm đến bản thân nhiều hơn, đừng làm việc quá sức mà khiến vận trình tệ hơn.

Tuổi Tỵ

Tỵ không được đánh giá cao nên làm bao nhiêu cũng không được công nhận. Bạn đối mặt với nhiều thất bại, công việc “giậm chân tại chỗ” không có nhiều bước tiến trong công việc. Cấp trên có cái nhìn không tốt về bạn, vì vậy làm gì cũng bị khiển trách.

Vận tiền bạc của bạn sa sút, tiền làm một tiêu mười nên vướng vào cảnh nợ nần khắp nơi. Người làm công ăn lương không được công nhận. Người kinh doanh buôn bán không tìm được đối tác làm ăn tốt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Được Thiên Quan bao bọc đúng 0 giờ ngày vàng 18/12, 4 con giáp đánh đâu thắng đó, tiền bạc đỏ chót

Được Thiên Quan bao bọc đúng 0 giờ ngày vàng 18/12, 4 con giáp đánh đâu thắng đó, tiền bạc đỏ chót

Dưới đây là những con giáp may mắn được Thiên Quan bao bọc, chiếu mệnh đúng vào ngày vàng 18/12, đánh đâu thắng đó, vận tiền bạc đỏ chót vượng phát cực lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp đen đủi tử vi 12 con giáp tử vi mới nhất

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang