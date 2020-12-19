Cảnh báo 4 con giáp gánh họa thay người khác, thiếu tiền cực độ trong những ngày cuối năm

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, cách hành xử trong thời điểm này. Bạn bị tiểu nhân hãm hại nên gặp nhiều trục trặc trong công việc. Con đường quan lộ của bạn cũng không hanh thông, làm một tiêu mười. Thậm chí còn đầu tư vào lĩnh vực không thuộc chuyên môn khiến vận tiền bạc sa sút, tuột dốc không phanh.

Thời điểm này, Mùi có nhiều dự định nhưng tuyệt đối không nên thực hiện. Hãy bình tĩnh vượt qua giai đoạn khó khăn, có thể bạn sẽ có được công danh như mình mong muốn.

Tý là con giáp xui xẻo, họa từ miệng ra, lo chuyện bao đồng nên bị tiểu nhân hãm hại. Trong thời điểm này, bạn vướng nhiều họa, mất tiền mất mối quan hệ. Những công sức của bạn trước đây cũng đổ sông đổ bể, làm nhiều nhưng không được công nhận tài năng.

Tý gặp nhiều họa thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của bạn gặp khá nhiều trục trặc vì lơ là nên mắc nhiều sai lầm. Điều này khiến tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi. Bên cạnh đó sức khỏe của bạn cũng không tốt, thường xuyên mắc bệnh đau đầu, đau bao tử.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp đen đủi, làm một mất mười, mất nhiều mối quan hệ tốt. Trong công việc, cấp trên đánh giá không tốt khả năng của bạn. Những việc giao cho bạn đều không hoàn thành tốt, điều này khiến vận trình của bạn gặp nhiều khó khăn.

Sửu gặp vận đen đủ đường trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn khiến sức khỏe gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng. Hãy quan tâm đến bản thân nhiều hơn, đừng làm việc quá sức mà khiến vận trình tệ hơn.

Tuổi Tỵ

Tỵ không được đánh giá cao nên làm bao nhiêu cũng không được công nhận. Bạn đối mặt với nhiều thất bại, công việc “giậm chân tại chỗ” không có nhiều bước tiến trong công việc. Cấp trên có cái nhìn không tốt về bạn, vì vậy làm gì cũng bị khiển trách.

Vận tiền bạc của bạn sa sút, tiền làm một tiêu mười nên vướng vào cảnh nợ nần khắp nơi. Người làm công ăn lương không được công nhận. Người kinh doanh buôn bán không tìm được đối tác làm ăn tốt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm