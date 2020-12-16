Trời sinh 5 con giáp diện mạo nổi bật, ưu tú hơn người tiền bạc chất đầy kho vào cuối năm

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn giỏi kiếm tiền, có nhiều công việc ổn định. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài nổi bật, bạn còn tài giỏi trong công việc. Tuổi Thìn đi đến đâu là được quý nhân soi đường dẫn lối đến đó, tiền bạc chất đầy kho khiến nhiều người hờn đỏ mắt.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống một mình. Người có gia đình, người yêu dành nhiều thời gian bên nhau nên mối quan hệ ngày càng gắn bó hơn.

Khoảng thời gian cuối năm, bạn gặt hái được khá nhiều lộc lá lớn trời ban, tha hồ mua nhà sắm xe, làm mọi việc mình yêu thích. Những việc của bạn phụ trách đều mang đến kết quả tốt đẹp, được cấp trên khen ngợi hết lời.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp giỏi giang, học một hiểu mười khiến ai cũng ganh tỵ. Trong công việc, bạn được đánh giá khá cao tài năng cũng như cách giải quyết công việc tài tình của mình. Những người tuổi Mùi đắc lộc phát tài, dù làm công hay làm chủ cũng hốt bạc hốt vàng của thiên hạ.

Mùi tha hồ hưởng lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Các khoản lương thưởng của bạn tăng lên ầm ầm, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang ngút trời. Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng ngày càng khởi sắc, tốt đẹp hơn mong đợi.

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp may mắn được quý nhân nâng đỡ nên làm gì cũng đạt được nhiều thành tựu lớn. Bạn đạt được nhiều mục tiêu trong công việc nên thu nhập khá ổn định. Những khoản đầu tư của bạn trước đây thu về nguồn lợi cực khủng. Trong thời điểm này, bạn yên tâm hợp tác đầu tư làm ăn với bạn bè. Vì vận trình khá may mắn nên bạn làm gì cũng đạt được thành công nhất định, không sợ bị ai hãm hại hay cản đường.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão nên chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui lớn trong thời điểm này. Trong công việc, bạn được đánh giá khá cao về khả năng kiếm tiền. Công việc của bạn phụ trách đều hoàn thành đúng thời hạn nên được cấp trên khen ngợi hết lời. Không những vậy còn được mọi người yêu mến, đi đến đâu là được yêu thương đến đó. Nói chung vận tình tiền của bạn khá vượng, đánh đâu thắng đó.

Tuổi Hợi

Hợi tiền bạc dồi dào, tiêu hoài không hết - Ảnh minh họa: Internet

Lợi nhuận của bạn được tăng trưởng dồi dào, đầu tư một trúng đậm đến mười. Bạn được Thần Tài chiếu mệnh, công việc thăng tiến không ngừng. Tiền “lội ngược” chảy vào túi giúp tinh thần của bạn phấn chấn, vui vẻ hơn thường ngày. Nói chung hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui lớn về tiền bạc, tình duyên trong thời điểm hoàng kim rực rỡ này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm