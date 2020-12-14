Đúng 11/11 Âm lịch, 6 con giáp giàu sang bất thình lình, bước ra cửa là vàng theo chân không ngớt

Tâm linh - Tử vi 14/12/2020 19:00

Dưới đây là những con giáp may mắn, đón sự giàu sang bất thình lình, hễ bước ra cửa là vàng theo chân tiêu xài không hết đúng 11/11 Âm lịch tha hồ hưởng phú quý.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi bước vào con đường hoa hồng, làm việc gì cũng thuận lợi hanh thông. Đây là thời điểm tốt để bạn tập trung lập nghiệp, kiếm tiền siêu đỉnh. Bạn sống biết điều nên được quý nhân nâng đỡ, mọi người yêu mến.

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Mùi là con giáp may mắn, vượt khó thành công - Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp khó khăn cũng vượt qua dễ dàng không vướng phải bất cứ điều xấu nào. Những người tuổi Mùi ôm hết lộc về tay mình, phúc lộc song toàn làm gì cũng thuận lợi hơn dự định. Nói chung bạn nên chuẩn bị tinh thần đón nhận vô số tin vui trong thời điểm này.

Tuổi Dậu

Theo tử vi mới nhất, Dậu là con giáp may mắn, được quý nhân chiếu cố nồng hậu. Hễ bước ra đường là hốt hết lộc lá trời ban. Trong công việc, bạn phát huy hết khả năng của mình nên công việc khá suôn sẻ. Cấp trên ưu ái giao cho bạn nhiều nhiệm vụ quan trọng, tha hồ gánh lộc lá lớn nhất từ trước đến giờ. Đường công danh của bạn vô cùng nở rộ, tiền bạc thi nhau đổ về đếm không xuể.

Tuổi Hợi

Người làm công ăn lương đạt được nhiều thành tựu lớn, cấp trên trọng dụng cân nhắc cho bạn lên vị trí mới. Bạn tận dụng được khá nhiều cơ hội thăng tiến nên công danh chạm đỉnh. Hãy chuẩn bị tinh thần đón song hỷ lâm môn.

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Hợi đón lộc lớn trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, bạn đạt được thành công lớn. Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được ý trung nhân tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp giàu có, làm một hưởng mười, ngồi không cũng có tiền tiêu hoài không hết. Bạn nên lên tinh thần thực hiện dự án lớn của mình trong thời điểm này. Vì bạn làm gì cũng may mắn ngút trời, tha hồ tận hưởng quả ngọt bản thân gieo được. Bên cạnh đó nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Nên ăn uống nghỉ ngơi điều độ, đừng làm việc quá sức mà hại thân.

Tuổi Tý

Bạn có đầu óc nhạy bén, giỏi giang trong kinh doanh nên tha hồ thể hiện tài năng. Thời điểm này, bạn đầu tư vào đâu là trúng đậm đến đó, không còn sợ ai cản đường thăng tiến của mình. Trong công việc, bạn cũng được cấp trên khen ngợi hết lời, nguồn thu nhập đổ về tiêu không hết. Nhờ chăm chỉ, nỗ lực bạn đã có được vị trí vững chắc trong công việc, cứ thế mà phát huy khả năng của mình.

Tuổi Mão

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Mão tha hồ hốt lộc từ trên trời rơi xuống - Ảnh minh họa: Internet

Mão được đánh giá cao khả năng giải quyết công việc cũng như nắm bắt xu hướng. Nhờ vậy mà bạn được cấp trên trọng dụng, giao cho nhiều dự án lớn. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận vô số tin vui trong thời điểm này. Bên cạnh đó trong chuyện tình cảm, hãy quan tâm đối phương nhiều hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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