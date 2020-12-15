Được Thiên Quan bao bọc đúng 0 giờ ngày vàng 18/12, 4 con giáp đánh đâu thắng đó, tiền bạc đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 15/12/2020 19:00

Dưới đây là những con giáp may mắn được Thiên Quan bao bọc, chiếu mệnh đúng vào ngày vàng 18/12, đánh đâu thắng đó, vận tiền bạc đỏ chót vượng phát cực lớn.

Tuổi Thìn

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Thìn là con giáp may mắn thu nguồn lợi khủng - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn được sao may mắn chiếu mệnh nên tha hồ thu nguồn lợi khủng. Thời điểm này, bạn đầu tư vào đâu là trúng đậm đến đó, hái hết lộc lá của thiên hạ. Những dự định bạn ấp ủ bao lâu nay được thực hiện suôn sẻ, tương lai sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Bạn nên chuẩn bị tinh thần đón nhiều điều bất ngờ trong thời điểm vàng kim này. Những công sức của bạn thời gian qua sẽ đền đáp xứng đáng.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi mới nhất, Ngọ là con giáp may mắn được Thần Tài ghi vào sổ đỏ, tiền bạc chạm đỉnh. Những mối quan hệ đồng nghiệp của bạn đã được hóa giải hết những hiểu lầm. Cấp trên không còn hiềm khích với bạn, hãy tận dụng cơ hội này để thể hiện tài năng vượt trội của mình. Lời khuyên cho bạn nên đặt mục tiêu của bản thân lên hàng đầu và thực hiện trong thời điểm này để đạt được thành quả tốt nhất.

Tuổi Thân

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Thân rơi trúng hố vàng, sở hữu khối tài sản khủng - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Thân rơi vào hố vàng, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc đổ về như nước. Những ý tưởng của bạn được đánh giá cao, tiền bạc đều ở mức ổn định. Lời khuyên cho bạn trong thời điểm này nên tiết kiệm trong chi tiêu. Vì bạn làm nhiều, tiêu cũng nhiều sẽ ảnh hưởng đến vận trình đang suôn sẻ của mình trong thời điểm này. Thế nên hãy tận dụng để thể hiện hết khả năng của mình.

Trong chuyện tình cảm, bạn nên mở lòng nhiều hơn để tìm được một nửa như ý. Người có gia đình nên thông cảm cho nhau để mối quan hệ ngày càng bền chặt.

Tuổi Hợi

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Hợi được giao nhiệm vụ quan trọng, cấp trên khen hết lời - Ảnh minh họa: Internet

Bạn được cấp trên tin tưởng nên giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng trong thời điểm hoàng kim này. Những việc bạn phụ trách đều đạt được nhiều thành quả tốt, không còn gặp rắc rối khó khăn. Nói chung hãy tận dụng cơ hội tốt này để thể hiện khả năng lãnh đạo tài giỏi của mình. Có thể bạn sẽ có cơ hội thăng tiến, ngồi vào vị trí mà bản thân mong muốn bấy lâu nay.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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