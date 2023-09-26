Cẩn thận 3 ngày tới (26, 27 và 28/9): 3 con giáp bị tiểu nhân quấy phá công việc, xui xẻo đủ đường, khó khăn chồng chất khó khăn

Hôm nay, 3 con giáp sau dễ rơi vào tình cảnh bị cô lập, gặp khó khăn trở tay không kịp, hết vấn đề này đến vấn đề khác kéo tới.
- Đúng ngày mai, thứ Tư 27/9/2023, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp hưởng phúc bền lâu, tài lộc đầy tay, tiền bạc đầy túi
- Tử vi thứ Tư 27/9/2023 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài vận tăng lên vun vút, tiền bạc chảy về đầy túi, Mão - Thân mất tiền hao của, công việc trắc trở
Tuổi Tỵ
Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 26/9/2023 hôm nay, tuổi Tỵ có thể gặp phải nhiều rắc rối trong công việc khi các mối quan hệ thiếu sự hài hòa. Ngày này nếu không có sự đề phòng bản mệnh rất dễ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng sơ hở để hãm hại nhằm chiếm đoạt công sức và vị trí.
Vận tài cũng gặp nhiều trục trặc khiến cho con giáp này cảm thấy chán nản. Việc làm ăn kinh doanh đang tốt đẹp bỗng nhiên chuyển biến xấu, bản mệnh trở tay không kịp, hết vấn đề này đến vấn đề khác kéo tới.
Rất may vận trình tình duyên của con giáp này khá êm ấm. Trong những thời điểm khó khăn như này, bản mệnh may mắn luôn có sự đồng hành, sẻ chia từ nửa kia nên về mặt tinh thần cũng được an ủi rất lớn.
Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h
Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu
Tuổi Dần
Kiếp Tài giáng họa, người tuổi Dần dễ rơi vào tình cảnh bị cô lập trong ngày hôm nay. Có thể cách hành xử độc đoán, kiêu ngạo trong suốt thời gian qua là nguyên nhân khiến mọi người dần rời xa bạn.
Kim khắc Mộc, chuyện tình cảm của con giáp này cũng chẳng thuận lợi hơn. Bạn cảm thấy buồn bã vì không được nửa kia thấu hiểu. Có lẽ hai người cần ngồi lại và trò chuyện với nhau nghiêm túc hơn để giải quyết những điều khúc mắc.
Tuổi Thân
Tử vi hôm nay ngày 26/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân làm việc cẩn trọng, thoải mái với tư duy mới mẻ.
Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân cẩn trọng trong công việc, làm việc đổi mới, tư duy.
Tình cảm: Tổn thương làm cho bản thân, và làm tổn thương cho cả người bạn yêu thương.
Tài lộc: Nên biết cách tiêu xài khi bạn đã ổn định tài chính.
Sức khoẻ: Cơ thể suy nhược, nên bồi bổ thêm đồ ăn dinh dưỡng.
* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!