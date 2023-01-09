Cận ngày ông Công ông Táo (23/12 âm lịch), những con giáp hưởng phước đức tổ tiên nên công danh phát đạt, kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời

Tâm linh - Tử vi 09/01/2023 11:37

Tử vi dự báo, cận ngày ông Công ông Táo, những con giáp này vô cùng may mắn làm gì cũng thành công vượt trội.

Tuổi Hợi

Trong 12 con giáp, những con người tuổi Hợi khá may mắn khi được sinh ra đã mang số phú quy. Tử vi có nói, cận ngày ông Công ông Táo, đối với công việc, chính do đầu óc thông minh luôn đi trước người khác, lại thêm tính nhanh nhẹn quyết đoán nên con giáp này có hướng đi đúng đắn.

Từ đó, tuổi Hợi sẽ thu về nhiều tiền bạc cho công việc làm ăn của mình. Thời gian này, trong chuyện tình cảm, người tuổi Hợi cũng vô cùng thăng hoa. Bạn sẽ vô cùng may mắn gặp được người mình mong đợi đã đã lâu.

Cận ngày ông Công ông Táo (23/12 âm lịch), những con giáp hưởng phước đức tổ tiên nên công danh phát đạt, kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu thường gặp nhiều xui xẻo nên họ luôn phải nỗ lực hết mình trong cuộc sống. Phần lớn những người này có tính cách hiền hòa, nhân hậu nên được những người xung quanh yêu mến và thường xuyên giúp đỡ. Chính vì thế, họ dễ thành công và giàu có hơn người.

Cận ngày ông Công ông Táo, con giáp tuổi Sửu thường dễ hưởng vượng khí từ gia môn, quý nhân phù trợ để gặp dữ hóa lành, chuyển bại thành thắng. Từ công việc đến chuyện tình cảm trong thời gian này của tuổi Sửu đều được cát tinh soi chiếu.

Cận ngày ông Công ông Táo (23/12 âm lịch), những con giáp hưởng phước đức tổ tiên nên công danh phát đạt, kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dự đoán cận ngày ông Công ông Táo, người tuổi Dậu tiền tài tề tựu, vận may ngút trời. Con giáp này nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, niềm tin tưởng của đồng nghiệp nên mạnh dạn nhận những nhiệm vụ quan trọng.

Nếu thuận lợi thành công, con giáp này sẽ lập tức một bước thăng tiến, chỉ việc ngồi không và tiêu tiền. Ngoài ra, vận đào hoa cũng đang đến với con giáp. Người độc thân khả năng cao sẽ tìm được nửa kia hợp ý, hỷ sự tự tìm đến cửa. 

Cận ngày ông Công ông Táo (23/12 âm lịch), những con giáp hưởng phước đức tổ tiên nên công danh phát đạt, kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tuần mới (2/1 - 8/1/2023): Vận đỏ quấn thân 3 con giáp này, lắm tiền nhiều của, đón nhận lộc trời, ước gì được nấy

Tử vi tuần mới (2/1 - 8/1/2023): Vận đỏ quấn thân 3 con giáp này, lắm tiền nhiều của, đón nhận lộc trời, ước gì được nấy

Tử vi dự đoán, bước sang tuần mới, người tuổi Hợi có thể kiếm được khoản tiền lớn vượt ngoài mong đợi. Mão có thể có thêm thu nhập. Dần đầu tư hoặc hợp tác thì thành công rực rỡ.

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