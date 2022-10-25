Các con giáp sở hữu tài ăn nói tuyệt đỉnh, khả năng chinh phục lòng người, lời nói có lực sát thương cao

Người tuổi Thìn không phải là người giỏi ăn nói bẩm sinh. Khi còn trẻ, họ khá kiêu ngạo, nếu không ưa ai, họ sẽ không thích bắt chuyện với người đó. Thế nhưng càng trưởng thành, họ càng nhận ra tầm quan trọng của việc khéo ăn khéo nói. Từ đó, họ mới không ngừng rèn luyện kĩ năng nói chuyện của mình thông qua sách vở, các chương trình truyền hình cũng như trong các điều kiện thực tế. Dần dà, khả năng nói chuyện của họ được nâng cao từ lúc nào không hay. Họ sẽ đủ tinh tế để nhận ra mình nên nói điều gì trong hoàn cảnh giao tiếp nào, cũng tùy vào đối tượng giao tiếp mà chọn những chủ đề thích hợp. Khả năng giao tiếp tốt giúp con giáp giỏi ăn nói này nhanh chóng nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, giúp ích họ rất nhiều trong cuộc sống.

Người tuổi Tỵ có tâm lý chín chắn và có thể có nhiều của cải khi còn trẻ. Đến tuổi trung niên tài vận của họ bắt đầu ổn định hơn, và gia sản cũng có thể dồi dào đến bất ngờ.

Thế nhưng, trước mắt, trong năm 2022 này, tuổi Tỵ sẽ khổ tận cam lai, cuộc sống sắp tới có khả năng gặp được cơ hội để đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Tỵ vốn thông minh, lanh lợi, cũng có tài ăn nói khéo léo nên được mọi người xung quanh yêu mến, đi đến đâu cũng dễ dàng gặp được quý nhân, được họ giúp đỡ để thay đổi cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Trong năm nay, bất kể làm việc gì tuổi Tỵ cũng đề ra mục tiêu, kế hoạch, chủ động đối phó mọi khó khăn, nhờ vậy mà dũng cảm vượt qua sóng gió, có thể tìm được cơ hội đổi đời.

Tuổi Hợi

Bình thường, người tuổi Hợi có vẻ rất ung dung, nhàn tản, thậm chí một số người còn tạo cảm giác chậm chạp, lề mề. Mới tiếp xúc với họ, ít người nghĩ rằng họ lại là con giáp giỏi nói chuyện, thậm chí có khả năng chinh phục lòng người.

Nhưng trên thực tế, chỉ những người quen thân với họ mới biết họ cũng là một người rất tinh tế và hài hước. Ở vào những tình huống khác nhau, họ luôn nhận thức được đâu là điều mình nên nói, đâu là điều mình nên giữ trong lòng.

Nghe họ nói chuyện, người ta có thể nhận thấy và hiểu ra được những điều đáng quý. Đồng thời, họ cũng chẳng bao giờ làm mất lòng ai, bởi họ hiểu được rằng từ ngữ có lực sát thương đến như thế nào. Nhờ tài ăn nói khéo léo, họ được nhiều người yêu mến và nể phục, có khả năng thăng tiến xa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!