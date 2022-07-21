Các con giáp nào cần cẩn trọng kẻo người thứ 3 chen chân vào cuộc tình?

Năm Mậu Tuất người tuổi Dần vận số đào hoa sát, người độc thân thì nhiều kẻ săn đón, người có gia đình cũng không ngoại lệ. Điều này có nghĩa là người tuổi Dần đã có gia đình dù nam hay nữ cũng nên giữ mình, tránh những phút yếu lòng dẫn đến chuyện người thứ ba, làm gia đình bị ảnh hưởng.

Vận trình tài chính tháng này cũng không ổn định cho nên người tuổi Dần càng thêm mệt mỏi, hay cáu gắt với bạn đời, làm không khí gia đình căng thẳng, khiến tình cảm nhạt phai.

Với con giáp nữ tuổi Dần phải cẩn thận nhiều bởi có nhiều thị phi, kèn cựa, hoạ vô đơn chí, thậm chí bị cướp công, nẫng tay trên trong công việc.

Nếu công việc hiện tại quá căng thẳng và không có cơ hội để bạn chứng tỏ năng lực một cách minh bạch, hãy mạnh dạn tìm một công việc khác, bởi nếu ocn giáp này cứ cố đấm ăn xôi, có thể sẽ mất cả chì lẫn chài.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý là con giáp đào hoa trong năm nay, nhưng lại không vui vẻ gì. Nếu là người độc thân, tuổi Tý bị thị phi bủa vây. Họ dễ bị vướng vào tai tiếng không tốt. Tuổi Tý cũng phải thận trọng để không bị người khác lừa gạt trong tình cảm. Đặc biệt là người có đôi, đừng vì lời ngon ngọt của người thứ ba mà xiêu lòng.

Đây là 3 con giáp có điềm báo không vui trong chuyện tình cảm. Dù vậy, quan trọng nhất vẫn là quyết định và hành động của họ. Tử vi chỉ một phần nói lên những việc cần phải tránh, còn lại là ở bản thân bạn bản lĩnh với quyết định của mình.

Tuổi Mùi

Vận trình tình cảm không thuận, vợ chồng gối chăn lạnh nhạt, tình cảm bất ổn, có nhiều mâu thuẫn vặt khó hàn gắn. Công việc của con giáp nữ tuổi Mùi không thuận, áp lực căng thẳng, lại không được chia sẻ nên nảy sinh bất mãn, điều này khiến chồng không tìm thấy sự chia sẻ, cả hai đều không muốn nói chuyện với nhau.

Điều này là nguyên nhân khiến mối quan hệ của con giáp nữ tuổi Mùi có người thứ 3 xen vào. Để tránh điều này, người tuổi Mùi nên nhớ, mọi việc do mình quyết định, trước khi trách người nên trách mình, tự hỏi xem bản thân mình đã làm sai ở đâu, đã quan tâm đến gia đình đúng cách chưa, đã dành thời gian cho bản thân mình chưa.

Có điều gì cần chia sẻ, người tuổi Mùi đừng cố giấu trong lòng mà nên trao đổi thẳng thắn. Không nên tự mình chịu đựng tất cả để rồi tổ ấm của mình có nguy cơ thành tổ lạnh.

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