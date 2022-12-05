Cá chép hóa rồng, thành công vang dội: Ganh tỵ với độ may mắn của 3 con giáp là "con cưng" Thần Tài, 2 tuần đầu tháng 12 lộc lá trào dâng, kinh doanh vượng phát vô cùng

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 12:25

Vào 2 tuần đầu tháng 12 dương lịch, những con giáp này có nhiều may mắn, làm gì cũng được thuận lợi trăm phần.

Tuổi Ngọ

Vận thế của người Ngọ luôn tốt đẹp hơn người khác, luôn có quý nhân giúp đỡ những lúc cần thiết.

Cá chép hóa rồng, thành công vang dội: Ganh tỵ với độ may mắn của 3 con giáp là 'con cưng' Thần Tài, 2 tuần đầu tháng 12 lộc lá trào dâng, kinh doanh vượng phát vô cùng - Ảnh 1

Vào 2 tuần đầu tháng 12 dương lịch, tài vận của con giáp này vô cùng tốt đẹp. Thời gian này, người tuổi Ngọ cầu tài suôn sẻ, kiếm tiền thành công. Ngoài ra, con giáp này cũng dễ dàng hoàn thành mọi mục tiêu đã đề ra nên cuộc sống ngày càng vui vẻ và thoải mái.

Người tuổi Ngọ luôn có vận thế tốt đẹp bởi tính cách ổn định, điềm tĩnh, cẩn thận. Tháng 12/2022, do “phong sinh thủy khởi”, quý nhân giúp đỡ nên con giáp này nhận được rất nhiều cơ hội đầu tư làm giàu, từ đó có thể “một bước lên trời”.

Tuổi Tuất

Vào 2 tuần đầu tháng 12 dương lịch hứa hẹn có nhiều thành công ngoài mong đợi. Người tuổi Tuất chăm chỉ và nỗ lực nên sự bứt phá của bạn cũng được thể hiện rõ trong thời gian tới qua khía cạnh công việc. Cấp trên chắc chắn rất hài lòng và đang xem xét cơ hội thăng chức hoặc tăng lương cho bạn đấy.

Với người làm ăn kinh doanh, do ảnh hưởng của Dịch Mã nên bạn sẽ vất vả hơn khi phải đi lại thường xuyên. Tuy nhiên, mọi công sức bạn bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng bằng khoản tiền rủng rỉnh. Vào 2 tuần đầu tháng 12 dương lịch là thời gian bạn dành cho gia đình và thư giãn sau những ngày làm việc vất vả.

Cá chép hóa rồng, thành công vang dội: Ganh tỵ với độ may mắn của 3 con giáp là 'con cưng' Thần Tài, 2 tuần đầu tháng 12 lộc lá trào dâng, kinh doanh vượng phát vô cùng - Ảnh 2

Trong chuyện tình cảm, người độc thân may mắn tìm được người khác giới phù hợp. Bạn không kỳ vọng vào điều gì quá lớn lao và biết trân trọng cách người ấy đối xử với mình. Thông qua quá trình trò chuyện, hai người cũng dần hiểu thêm về nhau.

Những cặp vợ chồng có thể sắp xếp một chuyến du lịch ngắn ngày cùng gia đình nhỏ của mình để hâm nóng tình cảm. Chắc hẳn các thành viên gia đình bạn đều sẽ có thêm những kỉ niệm khó quên đấy.

Tuổi Dậu

Hai năm qua cuộc sống rất phiền muộn, đó là bởi vì vận khí không tốt. Vào 2 tuần đầu tháng 12 dương lịch, con giáp cầm tinh con gà không những không gặp vận xui, kẻ tiểu nhân quấy phá mà còn được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp, phất lên như vịt gặp nước.

Cá chép hóa rồng, thành công vang dội: Ganh tỵ với độ may mắn của 3 con giáp là 'con cưng' Thần Tài, 2 tuần đầu tháng 12 lộc lá trào dâng, kinh doanh vượng phát vô cùng - Ảnh 3

Nếu sự nghiệp phát triển thuận lợi thì đường tài lộc chắc chắn không tồi, của cải ùn ùn kéo đến, giàu sang phú quý. Ngoài ra còn có rất nhiều của cải bất ngờ, liên tục gặp vận may.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc ngày Chủ Nhật vàng: 3 con giáp ôm cục tiền khủng, số đỏ bừng bừng, sổ đỏ trong tay, sắm ngay nhà đất

Trúng số độc đắc ngày Chủ Nhật vàng: 3 con giáp ôm cục tiền khủng, số đỏ bừng bừng, sổ đỏ trong tay, sắm ngay nhà đất

Chúc mừng những con giáp may mắn vào ngày Chủ Nhật 4/12 này với nhiều niềm vui cập bến, đây cũng có thể là thời cơ lớn để đổi đời giàu sang.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày mai Tử vi tháng 12 dương lịch tử vi ngày 5/12/2022 tử vi tuần mới tử vi 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 2 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an