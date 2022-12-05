Cá chép hóa rồng, thành công vang dội: Ganh tỵ với độ may mắn của 3 con giáp là "con cưng" Thần Tài, 2 tuần đầu tháng 12 lộc lá trào dâng, kinh doanh vượng phát vô cùng

Vận thế của người Ngọ luôn tốt đẹp hơn người khác, luôn có quý nhân giúp đỡ những lúc cần thiết.

Vào 2 tuần đầu tháng 12 dương lịch, tài vận của con giáp này vô cùng tốt đẹp. Thời gian này, người tuổi Ngọ cầu tài suôn sẻ, kiếm tiền thành công. Ngoài ra, con giáp này cũng dễ dàng hoàn thành mọi mục tiêu đã đề ra nên cuộc sống ngày càng vui vẻ và thoải mái.

Người tuổi Ngọ luôn có vận thế tốt đẹp bởi tính cách ổn định, điềm tĩnh, cẩn thận. Tháng 12/2022, do “phong sinh thủy khởi”, quý nhân giúp đỡ nên con giáp này nhận được rất nhiều cơ hội đầu tư làm giàu, từ đó có thể “một bước lên trời”.

Tuổi Tuất

Vào 2 tuần đầu tháng 12 dương lịch hứa hẹn có nhiều thành công ngoài mong đợi. Người tuổi Tuất chăm chỉ và nỗ lực nên sự bứt phá của bạn cũng được thể hiện rõ trong thời gian tới qua khía cạnh công việc. Cấp trên chắc chắn rất hài lòng và đang xem xét cơ hội thăng chức hoặc tăng lương cho bạn đấy.

Với người làm ăn kinh doanh, do ảnh hưởng của Dịch Mã nên bạn sẽ vất vả hơn khi phải đi lại thường xuyên. Tuy nhiên, mọi công sức bạn bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng bằng khoản tiền rủng rỉnh. Vào 2 tuần đầu tháng 12 dương lịch là thời gian bạn dành cho gia đình và thư giãn sau những ngày làm việc vất vả.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân may mắn tìm được người khác giới phù hợp. Bạn không kỳ vọng vào điều gì quá lớn lao và biết trân trọng cách người ấy đối xử với mình. Thông qua quá trình trò chuyện, hai người cũng dần hiểu thêm về nhau.

Những cặp vợ chồng có thể sắp xếp một chuyến du lịch ngắn ngày cùng gia đình nhỏ của mình để hâm nóng tình cảm. Chắc hẳn các thành viên gia đình bạn đều sẽ có thêm những kỉ niệm khó quên đấy.

Tuổi Dậu

Hai năm qua cuộc sống rất phiền muộn, đó là bởi vì vận khí không tốt. Vào 2 tuần đầu tháng 12 dương lịch, con giáp cầm tinh con gà không những không gặp vận xui, kẻ tiểu nhân quấy phá mà còn được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp, phất lên như vịt gặp nước.

Nếu sự nghiệp phát triển thuận lợi thì đường tài lộc chắc chắn không tồi, của cải ùn ùn kéo đến, giàu sang phú quý. Ngoài ra còn có rất nhiều của cải bất ngờ, liên tục gặp vận may.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.