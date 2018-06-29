Bướm đen bay vào nhà ẩn chứa ý nghĩa hay điềm báo gì?

Tâm linh - Tử vi 29/06/2018 14:14

Xã hội dù đã hiện đại nhưng vẫn luôn tồn tại những điều bí ẩn mà khoa học chưa thể lý giải. Dù bạn tin hay không thì những dấu hiệu ngẫu nhiên hay bất thường bắt gặp trong cuộc sống đều ẩn chứa những ý nghĩa và quan niệm đầy bất ngờ. Bài viết này sẽ lý giải những bí ẩn xung quanh việc bướm đen bay vào nhà.

1. Bướm đen vào nhà và những quan niệm về điềm báo

Bướm đen bay vào nhà ẩn chứa ý nghĩa hay điềm báo gì? - Ảnh 1

Bướm đen có kích thước lớn mang ý nghĩa tâm linh, là linh hồn của người thân đã mất muốn trở về thăm gia đình

Nếu có ai lăn tăn hỏi bạn bướm đen bay vào nhà là điềm gì? bướm đen bay vào nhà là tốt hay xấu, bạn đừng tỏ ra ngạc nhiên vì cho đến nay, đã có khá nhiều ghi chép hay truyền miệng từ xưa kể lại về những ý nghĩa, điềm báo khi bướm đen vào nhà.

Theo quan niệm của người phương Tây, loài bướm thường là hóa thân của một linh hồn đã khuất. Đối với người Nhật Bản, bướm cũng đại diện cho linh hồn người thân hay bạn bè trở về thăm họ từ thế giới bên kia.

Tương tự như thế, ông bà ta từ xưa cũng cho rằng bướm đen có kích thước lớn mang ý nghĩa tâm linh, là linh hồn của người thân đã mất muốn trở về thăm gia đình. Đây là điềm báo tốt và có thể mang theo may mắn cho gia chủ.

Bướm đen bay vào nhà ẩn chứa ý nghĩa hay điềm báo gì? - Ảnh 2

Bướm đen bay vào nhà là điềm báo tốt và có thể mang theo may mắn cho gia chủ

Vậy bạn làm gì khi bướm đen bay vào nhà? Tốt nhất bạn đừng tỏ ra sợ hãi hay né tránh, xua đuổi bướm đen nhanh ra khỏi nhà. Đặc biệt, bạn không được bắt hay giết hại chúng vì điều đó có thể ảnh hưởng đến cơ may, vận tốt của mình.

Có thể nói, cuộc đời của bướm cũng trải qua những mốc thời gian như một đời người, cũng sinh ra, lớn lên, trưởng thành rồi già đi và lìa đời. Không ít người tin rằng cách bướm bay chập chờn tựa như linh hồn người chết đang ở chốn dương gian.

Bướm đen bay vào nhà ẩn chứa ý nghĩa hay điềm báo gì? - Ảnh 3

Người xưa trân trọng bướm đen và coi đây là cách để tưởng nhớ về những người thân quen đã từng sống bên cạnh

Do vậy, đừng mãi lo lắng bướm đen bay vào nhà thì làm sao mà hãy trân trọng và tưởng nhớ về những người thân quen đã từng sống bên cạnh bạn như cái cách mà người xưa vẫn quan niệm mỗi khi bắt gặp bướm đen vào nhà, bạn nhé!

2. Phân biệt màu sắc và ý nghĩa khi bướm bay vào nhà

Bướm đen bay vào nhà ẩn chứa ý nghĩa hay điềm báo gì? - Ảnh 4

Mỗi loại bướm mang ý nghĩa khác nhau, có loại mang lại điềm may mắn nhưng cũng có loại mang lại điều xui rủi

Xem thêm: Giải mã điềm báo khi bướm đen bay quanh người

Màu sắc và hình dạng là hai yếu tố quan trọng có thể giúp bạn hiểu rõ ý nghĩa, điềm báo về mỗi loại bướm khi chúng bay vào nhà, ví dụ như trường hợp bướm đen đốm trắng bay vào nhà, bướm vàng đen bay vào nhà... Bởi mỗi loại mang ý nghĩa khác nhau, có loại mang lại điềm may mắn nhưng cũng có loại mang lại điều xui rủi. Vì vậy, bạn hãy chú ý những dấu hiệu phân biệt như sau:

  • Bướm đen thông thường bay vào nhà: Đây là một điềm báo tốt, mang ý nghĩa may mắn, báo hiệu linh hồn người thân đã khuất trở về thăm nhà
Bướm đen bay vào nhà ẩn chứa ý nghĩa hay điềm báo gì? - Ảnh 5

Bướm đen có vẻ ngoài hung tợn mang điềm xui rủi, ý nghĩa tang gia, chết chóc

  • Bướm đen có vẻ ngoài hung tợn: Mang điềm xui rủi, tệ hơn là mang ý nghĩa tang gia, chết chóc.
  • Bướm trắng bay vào nhà: Tương tự như bướm đen có vẻ ngoài hung tợn, bướm trắng báo hiệu điều xấu sắp xảy ra
Bướm đen bay vào nhà ẩn chứa ý nghĩa hay điềm báo gì? - Ảnh 6

Bướm trắng báo hiệu điều xấu sắp xảy ra

  • Bướm vàng đen bay vào nhà: Tuy cũng là bướm đen nhưng có phần tươi sáng nên bướm vàng đen đem lại điềm báo tốt cho gia đình bạn, nhất là chuyện tình cảm, tình yêu.
Bướm đen bay vào nhà ẩn chứa ý nghĩa hay điềm báo gì? - Ảnh 7

 Bướm vàng đen bay vào nhàlà điềm báo tốt cho gia đình bạn, nhất là chuyện tình cảm, tình yêu

  • Bướm vàng trắng bay vào nhà: Đây là dấu hiệu tốt, báo điều may mắn sẽ gặp trong công việc hay trong kinh doanh.
  • Bướm nâu bay vào nhà: Dấu hiệu báo điềm may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống

Ngoài ra, nếu bạn nhìn thấy bướm đen vào các thời điểm khác nhau như: bướm đen bay vào nhà ban ngày, bướm đen bay vào nhà buổi tối, bướm đen bay vào nhà lúc nửa đêm hoặc bướm đen bay vào nhà mùng 1 thì cũng nên dựa vào màu sắc và suy nghĩ tích cực để cảm thấy yên tâm hơn.

Với những thông tin thú vị trên, mong rằng từ nay bạn đã biết hiện tượng bướm đen bay vào nhà là điềm gì, làm gì khi bướm đen vào nhà. Thế giới bao la và cuộc sống có muôn vàn những điều kì lạ và bất ngờ. Hãy luôn mở rộng tầm mắt và cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày, bạn nhé!

Nỗi niềm cay đắng khi phải sống kiếp ‘hồn bướm thân sâu’ suốt 20 năm

Nỗi niềm cay đắng khi phải sống kiếp ‘hồn bướm thân sâu’ suốt 20 năm

Tôi vẫn luôn tự an ủi mình rằng “mỗi người sinh ra đều có số phận riêng, đều đã được an bài”, thế những cứ mỗi lần trông thấy bạn bè được diện váy đẹp, được đi giày cao gót, được làm điệu, được trang điểm, được làm nũng bạn trai là tôi lại tủi thân, nhốt mình trong căn phòng tối rồi khóc.

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