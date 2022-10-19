Buổi sáng ngày 20/10: 3 con giáp mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, lộc lá đầy tay, kinh doanh hốt bạc 

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 05:30

Đây là thời điểm tốt để 3 con giáp này phát triển sự nghiệp, mở rộng quy mô kinh doanh, của cải vô biên, sự nghiệp chuyển mình.

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ, táo bạo dám nghĩ dám làm. Trong công việc, con giáp này không ngại thay đổi, luôn theo đuổi cái mới, dám chấp nhận rủi ro để đạt được mục tiêu đã đề ra. Người tuổi này tài giỏi, sáng tạo và luôn nghĩ ra những ý tưởng mới lạ.

Buổi sáng ngày 20/10: 3 con giáp mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, lộc lá đầy tay, kinh doanh hốt bạc  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây là khoảng thời gian tốt để người tuổi Dần làm kinh doanh sẽ thu lời lớn. Là người dám chấp nhận rủi ro, khôn ngoan trong các khoản đầu tư nên con giáp này đã có được những thương vụ thành công. Người tuổi này làm kinh doanh nhỏ cũng chốt được nhiều đơn hàng, doanh thu tăng lên. Tuy nhiên, trong kinh doanh, con giáp tuổi Dần cần thận trọng hơn nữa và chớ nên vội vàng. 

Tuổi Tý

Thời gian gần đây, Tuổi Tý đã có những khởi đầu khá chậm chạp và không được thuận lợi lắm. Trong công việc họ gặp nhiều áp lực tuy được cấp trên chiếu cố nhưng lại luôn có nhiều sự cạnh tranh. Cộng với sự xuất hiện của sao Tiểu hao sẽ khiến tài vận của người tuổi Tý dễ bị ảnh hưởng, việc hao tài tốn của là điều khó tránh khỏi.

Buổi sáng ngày 20/10: 3 con giáp mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, lộc lá đầy tay, kinh doanh hốt bạc  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy khó khăn là vậy nhưng từ thời điểm này, người tuổi Tý sẽ được thần tài hỗ trợ tối đa và thường xuyên được quý nhân phù trợ, nên vượng khí sẽ lên như "diều gặp gió", tài lộc sẽ hanh thông, mọi mưu sự đều thành công mỹ mãn. Tuổi Tý nên dành khoảng thời gian này để ưu tiên giải quyết những khó khăn còn tồn đọng, chưa giải quyết được trong cuộc sống, cũng như công việc, bên cạnh đó cần chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đón tài lộc vào nhà.

Tuổi Sửu

Chúc mừng tuổi Sửu là con giáp phát tài vào thời gian này. Vận trình tài lộc của tuổi Sửu vượng nhất từ giữa tuần trở đi, vì thế, nếu bản mệnh có ý định cầu tài, khai trương hay mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư thì có lẽ chọn thời điểm này là thích hợp nhất.

Buổi sáng ngày 20/10: 3 con giáp mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, lộc lá đầy tay, kinh doanh hốt bạc  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm kinh doanh buôn bán, túi tiền của bạn rủng rỉnh hơn đáng kể khi lượng khách hàng tăng đột biến. Quá trình phấn đấu làm giàu có thể khiến bạn phải làm luôn chân luôn tay đấy, nhưng thành quả sẽ vô cùng xứng đáng. Đường công danh cũng khá thuận lợi khi có cát tinh hiệp trợ. Người tuổi này có thể đạt được những bước tiến mới trong sự nghiệp, chuyện tăng lương hoặc thưởng nóng nằm trong tầm tay.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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