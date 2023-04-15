Bước vào tháng 3 (AL), 3 con giáp được TRỜI định sẵn giàu sang, tiền tài đổ vào như thác, PHÚC TINH chiếu rọi, vận khí ngút ngàn

Tâm linh - Tử vi 15/04/2023 09:33

Kết thúc tháng 2 nhuận, 3 con giáp đón nhận một giai đoạn mới vô cùng may mắn, thuận lợi. Hãy luôn giữ cho mình một phong độ tốt để thành công hơn nữa.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sống chân thành, tốt bụng, luôn hướng về những điều tốt đẹp. Bản mệnh sống cởi mở, hào sảng nên luôn được thần may mắn che chở.

Tử vi dự báo rằng bước sang tháng 3 âm lịch, vận trình của người tuổi Dần phát triển tốt. Bản mệnh có thể đón nhận nhiều tin vui trong cuộc sống.

Bước vào tháng 3 (AL), 3 con giáp được TRỜI định sẵn giàu sang, tiền tài đổ vào như thác, PHÚC TINH chiếu rọi, vận khí ngút ngàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần có thể đặt nhiều hy vọng hơn vào công việc, số tiền kiếm được cũng sẽ tăng lên. Con giáp này gặt hái nhiều thành tựu và được cấp trên công nhận năng lực, có những phần thưởng xứng đáng. Người làm kinh doanh buôn may bán đắt, lợi nhuận thu về tăng cao.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão may mắn được sao Thái Dương chiếu mệnh nên vận khí vào tháng 3 âm lịch mới nhìn chung có nhiều khởi sắc. Những vấn đề bạn đang chờ đợi kết quả cũng sẽ báo tin vui ở thời điểm này. Nhờ vậy, trạng thái tinh thần của bản mệnh phấn chấn và tươi tỉnh hơn rất nhiều. 

Bước vào tháng 3 (AL), 3 con giáp được TRỜI định sẵn giàu sang, tiền tài đổ vào như thác, PHÚC TINH chiếu rọi, vận khí ngút ngàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thái độ khiêm tốn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ cho cuộc sống của Mão, thậm chí cơ hội nghề nghiệp và tài vận sẽ mở ra rất nhiều cho bạn. Cũng nhờ có tinh thần trách nhiệm cao với những gì mình làm, vì thế tuổi này được cấp trên ghi nhận và tạo điều kiện để phát triển.

Tình hình tài chính thời gian tới này khả quan nhờ những dòng tiền thuận lợi. Thiên Tài xuất hiện ngay từ đầu tháng cho thấy vận khí đang lên nên cơ hội kiếm tiền của bản mệnh cũng nhiều hơn. Người tuổi Mão khéo léo tận dụng cơ hội mình thì tiền cứ thế đổ về túi.

Tuổi Dậu

Dự báo tuổi Dậu trong tháng 3 âm lịch, cuộc sống khá ổn định, không có quá nhiều bất ngờ xảy ra. Công việc không có quá nhiều thách thức, có thể khiến bạn dần đánh mất niềm hăng hái. Bạn hãy chủ động tìm kiếm những điều thú vị khác để tô điểm thêm cho cuộc sống của mình.

Đầu tháng là thời điểm tài chính của tuổi Dậu khởi sắc. Bạn có thể kiếm tiền từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bước vào tháng 3 (AL), 3 con giáp được TRỜI định sẵn giàu sang, tiền tài đổ vào như thác, PHÚC TINH chiếu rọi, vận khí ngút ngàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm thăng hoa, hai bạn đồng cảm và thấu hiểu cho nhau. Mối quan hệ của cả hai sắp đơm hoa kết trái, người ấy luôn ủng hộ bạn trong mọi quyết định quan trọng.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Top 3 con giáp có Số lấy chồng GIÀU, cả đời SUNG SƯỚNG trong năm 2023

Top 3 con giáp có Số lấy chồng GIÀU, cả đời SUNG SƯỚNG trong năm 2023

Những mẫu người phụ nữ thuộc top những con giáp có số lấy chồng đại gia chắc chắn cuộc đời sẽ giàu sang sung sướng, làm gì cũng hanh thông.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tư vi ngày mới tử vi tháng 3 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc