Top 3 con giáp có Số lấy chồng GIÀU, cả đời SUNG SƯỚNG trong năm 2023

Con giáp này vô cùng lãng mạn, ngọt ngào trong tình yêu, mạnh mẽ, kiên cường trong công việc nên Tỵ có sức hút mãnh liệt với đàn ông. Họ đủ dịu dàng để đàn ông phải chết mê chết mệt, đủ can trường để đàn ông e sợ. Chính sự nhu – cương kết hợp ấy khiến tính cách của Tỵ vô cùng đặc biệt.

Sau khi kết hôn, nàng Tỵ sẽ như ngọn lửa ấm dịu dàng giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ngoài ra, nàng còn là trợ thủ đắc lực giúp sự nghiệp của chồng phất lên như diều gặp gió. Chồng của Tỵ vốn đã là đại gia, lấy được nàng vận trình lại càng thêm vượng phát.

Trong năm nay, những nàng Tý khả năng cao sẽ gặp được người trong mộng, số làm dâu hào môn.

2. Tuổi Mùi

Sự trí tuệ, khôn khéo và khí chất thanh cao của người tuổi Mùi khiến họ trở nên rất đặc biệt với đàn ông giàu có. Bởi lẽ, môi trường làm việc giúp đàn ông quen biết rất nhiều phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp. Tuy nhiên, hiếm ai chỉ cần nhìn bên ngoài đã thấy được nét sang trọng, tinh tế và thanh lịch như Mùi.

Trong năm 2023 , ông Tơ và bà Nguyệt sẽ hợp lực se duyên cho nàng tuổi Mùi gặp được ý trung nhân tài giỏi và có địa vị lớn.

Trong năm 2023 , ông Tơ và bà Nguyệt sẽ hợp lực se duyên cho nàng tuổi Mùi gặp được ý trung nhân tài giỏi và có địa vị lớn. Ảnh minh họa

Từ lời ăn, tiếng nói, ngay cả cách ăn mặc cũng giúp người khác nhận biết khí chất hiếm có khó tìm ở Mùi. Có thể, những đại gia cưới vợ tuổi Mùi là bởi si mê trí tuệ, cách đối nhân xử thế của nàng. Tuy nhiên, càng chung sống Mùi càng cuốn hút, mê hoặc chồng bởi bản lĩnh kiên định trong công việc, thấu hiểu trong đời sống vợ chồng chu đáo trong nuôi dạy và chăm sóc con cái. Càng về hậu vận, Mùi càng được chồng yêu, con quý, cuộc đời đầy ắp hạnh phúc yêu thương.

3. Tuổi Dần

Người xưa thường cho rằng phụ nữ tuổi Dần cao số, thế nhưng theo thuật tử vi tướng số Dần lại là con giáp "vượng phu ích tử" bậc nhất. Họ yêu hết mình, sẵn lòng làm tất thảy mọi điều chỉ mong gia đình hạnh phúc an yên, nhờ thế chồng chỉ việc tập trung làm giàu, phát triển sự nghiệp.

Năm 2023 này, nữ tuổi Dần sẽ có được mối lương duyên mà nàng đã mong chờ bấy lâu. Gặp được người thương, cả đời phất khởi, hạnh phúc đến già. Ảnh minh họa

Đồng thời, Dần sinh ra đã có phúc khí, sau khi lấy chồng người chồng sẽ nhờ phúc khí ấy từ vợ mà may mắn hơn người, làm gì cũng thuận lợi, thành công. Chồng của Dần nhờ thế đã giàu lại càng giàu hơn, đã sung sướng lại càng phú quý hơn.

* Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo.