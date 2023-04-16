Bước sang thứ 2, thứ 3 đầu tuần (17/4, 18/4): Cát tinh phù trợ 3 con giáp phát tài phát lộc, sự nghiệp đơm trái, tình ái đơm hoa

Tâm linh - Tử vi 16/04/2023 07:48

3 con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ, thu về nhiều may mắn khi bước sang thứ 2, thứ 3 đầu tuần.

Tuổi Dậu 

Bản thân con giáp tuổi Dậu có tài năng hơn người, sự ưu tú sớm được thể hiện ngay từ những ngày trẻ tuổi. Với khí chất ôn hoà, điềm tĩnh nên họ cũng là những người biết cảm thông và giàu lòng nhân ái. Trong cuộc sống lẫn công việc, người tuổi Dậu khéo léo, mềm dẻo trong cách đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến.

Bước sang thứ 2, thứ 3 đầu tuần, cuộc sống của Dậu cũng có nhiều chuyển biến mới. Tài lộc vượng phát đủ để họ đạt được mục tiêu đã đề ra. Điều quan trọng, tuổi Dậu cần thận trọng trong mọi quyết định. Vận may tình duyên của Dậu trong thời gian này sẽ nở rộ, đơm hoa kết trái. Những người độc thân có cơ hội tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn, còn những cặp đôi yêu nhau có thể tính đến chuyện lâu dài. Các mối quan hệ trong gia đình cũng thuận hoà, vui vẻ.

Bước sang thứ 2, thứ 3 đầu tuần (17/4, 18/4): Cát tinh phù trợ 3 con giáp phát tài phát lộc, sự nghiệp đơm trái, tình ái đơm hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn luôn muốn bản thân có sự phát triển tốt đẹp, ổn định lâu dài nên họ không ngừng cố gắng trải nghiệm để cải thiện mọi thứ. Họ cũng là người nặng gánh trách nhiệm, khả năng thích nghi với môi trường tốt dù ở trong hoàn cảnh nào.

Dự báo bước sang thứ 2, thứ 3 đầu tuần, tuổi Thìn có thể gặt hái được nhiều thành quả mới trong công việc. Nhờ có khả năng nhìn nhận, quan sát tinh tường cùng với các mối quan hệ xã hội rộng rãi. Tuổi Thìn sẽ đạt được mục tiêu một cách thuận lợi. Tuy vậy, Thìn cũng cần cảnh giác với mọi tình huống, không nên quá hời hợt bởi đôi khi thành công nhờ mối quan hệ rộng rãi thì tuổi Thìn cũng có thể thất bại vì đặt sự tin tưởng nhầm người. Cho nên, trong thời gian này, cơ hội lắm thì thách thức cũng nhiều, tuổi Thìn cần sáng suốt khi đưa ra mọi quyết định để tránh bản thân chịu thiệt thòi.

Bước sang thứ 2, thứ 3 đầu tuần (17/4, 18/4): Cát tinh phù trợ 3 con giáp phát tài phát lộc, sự nghiệp đơm trái, tình ái đơm hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là người có tài, sinh thuận mùa, thuận giờ thì cuộc đời sớm thành công. Bản thân tuổi Tỵ có chí nhưng chưa gặp thời, nỗ lực nhiều nhưng cuộc đời lắm chông gai, mệt mỏi vẫn chưa thành toàn cho họ được nhiều như mong đợi. Người tuổi Tỵ sống tình cảm lại có khả năng nhẫn nhịn tốt. Họ hiểu sâu sắc được việc "thêm bạn bớt thù" nên trong cuộc sống lẫn công việc, tuổi Tỵ rất nhiều bạn bè và cũng ít khi vướng vào thị phi, tai tiếng không đáng có.

Bước sang thứ 2, thứ 3 đầu tuần, nhờ khả năng thích nghi tốt của mình, lại được quý nhân kề bên giúp đỡ, tuổi Tỵ sẽ thu hoạch được nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ. Công sức mà bản mệnh nỗ lực bấy lâu cũng nhìn thấy kết quả như ý nguyện. Trời xanh vốn công bằng, mang đến cho Tỵ nhiều khốn khó, đau thương thì cũng sẽ cho bạn vận may để bay xa ước mơ. Chỉ cần bền lòng kinh qua được những vất vả, giữ vững niềm tin vào bản thân và quên đi những thiệt thòi, đau thương trong quá khứ thì phúc khí sẽ được bồi đắp gấp bội.

Bước sang thứ 2, thứ 3 đầu tuần (17/4, 18/4): Cát tinh phù trợ 3 con giáp phát tài phát lộc, sự nghiệp đơm trái, tình ái đơm hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi ngày mai, thứ Ba 11/4/2023: TOP 3 con giáp vận khí tốt, vận thế lên, đại phú đại phát khiến ai cũng ghen hờn đỏ mắt

Tử vi ngày mai, thứ Ba 11/4/2023: TOP 3 con giáp vận khí tốt, vận thế lên, đại phú đại phát khiến ai cũng ghen hờn đỏ mắt

Tử vi dự đoán, thứ Ba 11/4/2023, tuổi Hợi, Dậu, Tý có khả năng nhận được nhiều tài nguyên, tiền rơi trúng đầu, dễ dàng giàu có, vui vẻ mỹ mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 2 ngày đầu tuần tu vi giua thang 4 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc