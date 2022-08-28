Bước sang tháng 9, Thần Tài tặng túi quà to, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp phúc lộc vô biên, tiền bạc vào túi 'ào ào như thác đổ', tuổi càng cao càng sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 10:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây phúc lộc vô biên, tiền bạc vào túi 'ào ào như thác đổ', tuổi càng cao càng sống an nhàn vào tháng 9 tới.

Tuổi Mùi

Nhờ có Thần Tài độ mạng mà con đường công danh, bổng lộc của người tuổi Mùi sẽ rất suôn sẻ và thuận lợi. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này khai trương, mở cửa hàng, mở rộng quy mô kinh doanh hoặc bắt đầu một công việc mới. Sự tập trung cao độ và khả năng quan sát, nắm bắt thời cơ tốt giúp con giáp này thu về một khoản lợi nhuận đáng kể.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ vô cùng hài hoà. Bạn và nửa kia may mắn tìm thấy nhau vào lúc cảm xúc dâng trào nhất. Để duy trì hôn nhân dài lâu, trước tiên cần có sự tin tưởng và tôn trọng.

Bước sang tháng 9, Thần Tài tặng túi quà to, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp phúc lộc vô biên, tiền bạc vào túi 'ào ào như thác đổ', tuổi càng cao càng sống an nhàn - Ảnh 1
Nhờ có Thần Tài độ mạng mà con đường công danh, bổng lộc của người tuổi Mùi sẽ rất suôn sẻ và thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bước sang tháng 9, tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ rất lộc phát và khởi sắc đáng bất ngờ. Nhờ công việc hanh thuận mà tài chính của con giáp này cũng dồi dào hơn trước, từ đó chất lượng cuộc sống được nâng cao rõ rệt. Bạn còn biết lắng nghe và chia sẻ nên tạo được mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp. Những mối quan hệ này có thể giúp bạn có được cơ hội thăng tiến và nhận được nhiều may mắn trong công việc.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng khởi sắc hơn trước. Mối quan hệ tình cảm được cải thiện theo thời gian nhờ nỗ lực vun vén tình cảm của tuổi này và nửa kia. Người độc thân đang nhận được nhiều cảm tình từ những người khác phái.

Bước sang tháng 9, Thần Tài tặng túi quà to, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp phúc lộc vô biên, tiền bạc vào túi 'ào ào như thác đổ', tuổi càng cao càng sống an nhàn - Ảnh 2
Bước sang tháng 9, tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ rất lộc phát và khởi sắc đáng bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ mang lại nhiều thành tích nổi bật, may mắn một phần, phần còn lại nằm ở năng lực của bản mệnh. Đặc biệt là những người làm kinh doanh, hợp tác sẽ ký kết được nhiều hợp đồng đáng giá. Ngoài ra, cách chi tiêu thông minh luôn giúp bạn dư dả hơn dù cho nguồn thu nhập không quá cao trong tháng 9 tới.

Chuyện tình cảm của con giáp này sẽ có sự đồng điệu. Mối quan hệ tình cảm phát triển nhanh đến không ngờ, vết rạn nứt cũng dần được hàn gắn trở lại. Đôi khi, chỉ cần ngồi xuống cùng chia sẻ vài câu chuyện cũng đủ để hai người thêm hiểu nhau.

Bước sang tháng 9, Thần Tài tặng túi quà to, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp phúc lộc vô biên, tiền bạc vào túi 'ào ào như thác đổ', tuổi càng cao càng sống an nhàn - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ mang lại nhiều thành tích nổi bật, may mắn một phần, phần còn lại nằm ở năng lực của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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