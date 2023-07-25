Bước sang tháng 8/2023 Thần Tài ân điển: 3 con giáp may mắn về kinh doanh, gặp đối tác đầy tiềm năng, sự nghiệp thành công rực rỡ, tích lũy không ít tài sản, tiền bạc, viên mãn vô cùng

Tuổi Thân đối mặt với những thử thách trong sự nghiệp. Việc hoàn thành tiến độ công việc không được đảm bảo sẽ khiến bạn căng thẳng và lo lắng. Hãy nhớ không đặt quá cao cái tôi cá nhân khi làm việc với đồng nghiệp để tránh bị lợi dụng. Về tài chính, bạn có thể gặp khó khăn trong thời gian khó khăn của bạn, và bạn sẽ thấy khó khăn khi nhờ vay tiền từ người thân hoặc bạn bè. Điều quan trọng là hãy tuân thủ luật giao thông khi ra đường và cẩn thận khi mua sắm để tránh bị lừa đảo.

Tình cảm gia đình cũng có thể gặp trục trặc, vì vậy hãy để ý đến những người thân yêu của mình và hỗ trợ nhau trong thời gian khó khăn này.

Nếu bạn không thích công việc hiện tại thì hãy mạnh dạn lấn sân sang lĩnh vực mới. Làm gì cũng đỏ, nhất là những bạn sắp thi cử, xuất ngoại hoặc làm công việc mang tính lưu động. Tam Hội dự báo tiền bạc của bạn có quý nhân giúp đỡ nên cũng yên ổn nhiều phần. Con giáp này có thêm nhiều cơ hội kiếm tiền trong ngày nhờ công việc kinh doanh. Với sự tỉnh táo của bản thân, Dậu khó bị lừa bởi những trò lừa đảo trên mạng.

Con giáp này có thể thoải mái dành thời gian chăm sóc bản thân và con cái. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp góp phần mang tới cho người tuổi Dậu cơ hội yêu đương mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vượng tài với người tuổi Tuất nhờ sự xuất hiện của Thiên Tài. Thông qua nỗ lực cùng tài năng của chính bản thân mình, bản mệnh nhận lấy may mắn, xứng đáng có được tiền bạc về tay. Ngoài nguồn thu nhập chính khá ổn định ra thì bản mệnh còn có cả nguồn thu phụ bên ngoài vẫn đang gia tăng. Tuy vậy, bạn cũng nên chú ý tới việc chăm sóc sức khỏe của mình, đừng chỉ mải mê với việc kiếm tiền mà bạc đãi cơ thể, đến khi đổ bệnh thì có bao nhiêu tiền cũng chẳng thể lấy lại được sức khỏe ban đầu.

Thổ sinh Kim cũng giúp tình cảm thăng hoa. Giữa con giáp này và người ấy có một mối gắn kết đến bất ngờ, tâm đầu ý hợp nên chẳng cần phải nói chuyện, chia sẻ nhiều cũng có thể hiểu được đối phương nghĩ gì và muốn gì, hạn chế được rất nhiều hiểu lầm không đáng.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm