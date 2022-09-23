Bước sang ngày 24/9: 3 con giáp được Thần Tài và quý nhân rộng lòng chiếu cố, người kinh doanh thì phát tài, người làm công sở thì tiến chức

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 08:45

Tử vi dự báo 3 con giáp có cơ hội kinh doanh tốt, vận may liên tiếp kéo đến, tài lộc hanh thông.

Tuổi Thân

Con giáp khỉ luôn tạo cho mọi người ấn tượng rằng họ thông minh và lanh lợi, làm việc gì cũng nhanh chóng và vượt qua ranh giới. Đối mặt với nhiều khó khăn, bạn cũng có thể dựa vào sức mình để giải quyết khó khăn, tiếp thêm sức sống mới, dẫn đến thành công và cuối cùng là đạt được nhiều thành tựu.

Bước sang ngày 24/9: 3 con giáp được Thần Tài và quý nhân rộng lòng chiếu cố, người kinh doanh thì phát tài, người làm công sở thì tiến chức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang ngày 24/9 khi tài vận rủng rỉnh, con giáp tuổi Thân này có thể đạt được sự giàu có nhờ sự khéo léo của mình. Riêng người làm ăn kinh doanh sẽ có nhiều hướng đầu tư phát triển, lợi nhuận tăng gấp ba gấp bốn lần. Người làm công ăn lương được cấp trên đặc biệt quan tâm, cơ hội thăng quan phát tài vô cùng rộng mở.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là những người rất thông minh, chăm chỉ, chẳng chịu ngồi yên bao giờ. Dường như họ là những con người "nghiện" công việc, dù thế nào cũng luôn muốn phấn đấu, nỗ lực hết sức để bản thân và những người mà họ yêu quý có được cuộc sống sung túc, đầy đủ nhất.

Thời gian đầu tháng 9, nhiều người tuổi Dần cảm thấy dù họ đã bỏ ra nhiều tâm sức, tuy nhiên sự nghiệp không phát triển rực rỡ như họ mong muốn. Tuy nhiên, người tuổi Dần không cần lo lắng, vì tuổi Dần là 1 trong số những con giáp phát sau khi bước sang ngày 24/9

Bước sang ngày 24/9: 3 con giáp được Thần Tài và quý nhân rộng lòng chiếu cố, người kinh doanh thì phát tài, người làm công sở thì tiến chức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, từ giờ vận số của tuổi Dần càng trở nên tốt hơn, công việc không những thuận lợi mà bản thân họ còn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Đặc biệt, ngày 24/9, thời điểm "đỏ" nhất, người tuổi Dần nên biết nắm bắt để về đích thuận lợi.

Tuổi Tỵ

Người thuộc con giáp Tỵ có tính tình lanh lợi nhạy bén, chú ý đến tiểu tiết trong công việc, thường là người lên nhiều ý tưởng hay, biết tính toán và ăn nói khéo léo. 

Bước sang ngày 24/9: 3 con giáp được Thần Tài và quý nhân rộng lòng chiếu cố, người kinh doanh thì phát tài, người làm công sở thì tiến chức - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang ngày 24/9, vận may của con giáp Tỵ rất bùng nổ, từ nghèo thành giàu, nhất định sẽ làm ăn phát đạt, gia đình giàu có, sung túc. Từ thời điểm này tuổi Tỵ không hề thiếu thốn tiền bạc, vận may ngày càng hưng thịnh, sức khỏe ngày càng tốt. Ngoài ra, trong công việc tuổi Tỵ là người làm việc chăm chỉ nên nhận được quan tâm và ủng hộ của cấp trên, từ đó đặt nền móng vững chắc cho tương lai sự nghiệp. Về sau nếu nắm bắt được cơ hội tốt thì tiền chảy vào nhà như nước đổ, sớm muộn gì thì tuổi Tỵ cũng leo lên đỉnh cao của cuộc đời.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

3 con giáp trời sinh mang mệnh phú quý, luôn có Thần Phật che chở, cuộc sống tốt lành, giàu sang hạnh phúc đến tận tháng 10

3 con giáp trời sinh mang mệnh phú quý, luôn có Thần Phật che chở, cuộc sống tốt lành, giàu sang hạnh phúc đến tận tháng 10

Đây là những con giáp vô cùng may mắn, luôn được Thần Phật che chở. Cuộc sống vì vậy mà gặp rất nhiều điều tốt đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 47 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông