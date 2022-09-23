Bước sang ngày 24/9: 3 con giáp được Thần Tài và quý nhân rộng lòng chiếu cố, người kinh doanh thì phát tài, người làm công sở thì tiến chức

Con giáp khỉ luôn tạo cho mọi người ấn tượng rằng họ thông minh và lanh lợi, làm việc gì cũng nhanh chóng và vượt qua ranh giới. Đối mặt với nhiều khó khăn, bạn cũng có thể dựa vào sức mình để giải quyết khó khăn, tiếp thêm sức sống mới, dẫn đến thành công và cuối cùng là đạt được nhiều thành tựu.

Bước sang ngày 24/9 khi tài vận rủng rỉnh, con giáp tuổi Thân này có thể đạt được sự giàu có nhờ sự khéo léo của mình. Riêng người làm ăn kinh doanh sẽ có nhiều hướng đầu tư phát triển, lợi nhuận tăng gấp ba gấp bốn lần. Người làm công ăn lương được cấp trên đặc biệt quan tâm, cơ hội thăng quan phát tài vô cùng rộng mở.

Tuổi Dần là những người rất thông minh, chăm chỉ, chẳng chịu ngồi yên bao giờ. Dường như họ là những con người "nghiện" công việc, dù thế nào cũng luôn muốn phấn đấu, nỗ lực hết sức để bản thân và những người mà họ yêu quý có được cuộc sống sung túc, đầy đủ nhất.

Thời gian đầu tháng 9, nhiều người tuổi Dần cảm thấy dù họ đã bỏ ra nhiều tâm sức, tuy nhiên sự nghiệp không phát triển rực rỡ như họ mong muốn. Tuy nhiên, người tuổi Dần không cần lo lắng, vì tuổi Dần là 1 trong số những con giáp phát sau khi bước sang ngày 24/9

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, từ giờ vận số của tuổi Dần càng trở nên tốt hơn, công việc không những thuận lợi mà bản thân họ còn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Đặc biệt, ngày 24/9, thời điểm "đỏ" nhất, người tuổi Dần nên biết nắm bắt để về đích thuận lợi.

Tuổi Tỵ

Người thuộc con giáp Tỵ có tính tình lanh lợi nhạy bén, chú ý đến tiểu tiết trong công việc, thường là người lên nhiều ý tưởng hay, biết tính toán và ăn nói khéo léo.

Ảnh minh họa: Internet

Bước sang ngày 24/9, vận may của con giáp Tỵ rất bùng nổ, từ nghèo thành giàu, nhất định sẽ làm ăn phát đạt, gia đình giàu có, sung túc. Từ thời điểm này tuổi Tỵ không hề thiếu thốn tiền bạc, vận may ngày càng hưng thịnh, sức khỏe ngày càng tốt. Ngoài ra, trong công việc tuổi Tỵ là người làm việc chăm chỉ nên nhận được quan tâm và ủng hộ của cấp trên, từ đó đặt nền móng vững chắc cho tương lai sự nghiệp. Về sau nếu nắm bắt được cơ hội tốt thì tiền chảy vào nhà như nước đổ, sớm muộn gì thì tuổi Tỵ cũng leo lên đỉnh cao của cuộc đời.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.