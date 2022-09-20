Top 3 con giáp bên ngoài lạnh lùng, cục cằn nhưng trong thâm tâm lại yêu thương vợ con nhất

Con giáp Dần mang bản chất mạnh mẽ, tính cách mạnh và hơi kiêu ngạo, họ nổi tiếng trong sự nghiệp và công việc, trong tình yêu, họ là người tinh tế và có phần dịu dàng, ân cần. Mặc dù đôi khi tuổi Dần ghét nhưng họ vẫn giữ im lặng làm rất nhiều cho đối phương. Đó là vì họ rất muốn giữ thể diện và không muốn mọi người nói là sợ vợ, thật ra họ rất tốt với vợ, tình yêu của họ dành cho vợ sẽ tồn tại mãi mãi.

Tuổi Dần rất coi trọng gia đình, họ là người có tinh thần trách nhiệm cao lại yêu thương vợ con hết mực, vô điều kiện không tính toán thiệt hơn. Trong gia đình, họ sẽ giao hết quyền lực cho vợ, mọi việc từ nhỏ đến lớn và cả chuyện tiền bạc họ sẽ để cho vợ quyết định.

Con giáp nam yêu vợ nhất kể đến đó chính là tuổi Ngọ. Theo tử vi, những người đàn ông tuổi Ngọ là những người thật thà, chân thành, có tính tình thẳng thắn, vui vẻ. Thậm chí, họ còn là người có chút phóng túng, không thích sự gò bó và kiểm soát. Khi tuổi Ngọ còn độc thân, họ sống khá phóng khoáng, không quan tâm và để ý nhiều đến những người xung quanh. Với tuổi Ngọ, họ coi bản thân là nhất, là trung tâm.

Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, khi họ gặp được một nửa mà mình thích và đi tới hôn nhân thì họ như trở thành con người khác. Tất cả tham vọng của tuổi Ngọ sẽ bớt dần, thay vào đó, gia đình sẽ là điều mà họ quan tâm nhất. Tuổi Ngọ có năng lực làm việc mạnh mẽ, có chí cầu tiến, có thể kiếm được nhiều tiền, tính tình tốt bụng. Họ là người không thích sự so sánh nên có thể là chỗ dựa vững chắc cho bạn đời. Nếu như bạn lấy một người tuổi Ngọ thì đảm bảo bạn sẽ hạnh phúc cả đời, tuổi Ngọ không chỉ yêu vợ mà còn coi bạn như công chúa trong lòng. Đó chính là lý do vì sao tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp nam yêu vợ nhất.

Tuổi Thìn

Đàn ông tuổi Thìn sở hữu tính cách mạnh mẽ, dễ tạo cảm giác áp lực cho người khác. Tuy nhiên, phần áp lực này sẽ không nhắm vào gia đình và những người thân yêu của họ mà hướng về phía những người xa lạ, không quen biết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn lúc nào cũng nghĩ cho gia đình, không muốn người thân của mình phải chịu chút mảy may thua thiệt nào, chính vì vậy họ sẽ luôn nỗ lực hết mình để đấu tranh cho quyền lợi của người thân và luôn sẵn sàng hy sinh. Đàn ông tuổi Thìn thực sự là tuýp thuộc về gia đình, họ có thể dành 200% sự kiên nhẫn với vợ con. Lấy được chồng tuổi này, bạn lúc nào cũng có thể cảm nhận được bầu không khí được yêu thương vô cùng rõ ràng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.