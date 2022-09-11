Bước sang năm Quý Mão, 2 con giáp vận số cực xấu, 1 con giáp lội ngược dòng bất ngờ

Năm 2023 là năm tuổi của người tuổi Mão, tức là phạm phải trực thái tuế, vận thế lao dốc không phanh. Chuyện tình cảm sóng gió, con giáp này dễ bị tổn thương bởi nửa kia.

Không chỉ trục trặc về tình cảm, mà sự nghiệp, tài vận của người tuổi Mão cũng sẽ chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Dù con giáp này là người tài năng, nhưng dễ vì một phút nông nổi nhất thời mà công việc lao dốc không phanh, dễ cuốn vào thị phi không đáng có. Đặc biệt năm 2023, người tuổi Mão không nên bỏ ra quá nhiều tiền vào việc đầu tư để tránh rơi vào cảnh phá sản, trắng tay, tốt nhất nên “tĩnh không nên động”.

Năm 2023 là năm không thuận lợi, không gặp nhiều may mắn của người tuổi Thân. Cuộc sống, tình cảm, công việc, thu nhập đều đi xuống nhanh chóng. Con giáp này dễ chịu thiệt thòi trong tình cảm và hơn nữa lại vô cùng xui xẻo trong công việc.

Người tuổi Thân nếu không có sự đề phòng dễ bị tiểu nhân cướp công tranh lợi. Điều này cũng sẽ khiến thu nhập giảm sụt rất nhiều. Tuổi này cũng cần cẩn trọng các mối quan hệ, ngay cả người thân cũng có thể khiến bạn lao đao.

Tuổi Tuất

Tiếp sau tuổi Ngọ là những người tuổi Tuất lọt vào top 3 con giáp may mắn năm 2023. Đối với người tuổi Tuất thì năm Qúy Mão cũng là năm may mắn về tài lộc. Các dự định đều hoàn thành và đạt kết quả tốt đẹp như ban đầu hoạch định. Hai tháng liên tiếp là tháng 4, tháng 5 trong năm 2023 người tuổi Tuất liên tục có được cơ hội đưa tới. Nếu bản thân biết chớp lấy thời cơ, đồng thời tính toán đầu tư thì cuối năm có thể thu về khoản tiền lớn.

Tuy nhiên, người tuổi Tuất cần lưu ý, bên cạnh những cát lành về tài lộc trong năm, đôi khi người tuổi này cũng gặp trở ngại. Đó có thể là do có người tìm cách quấy phá, khiến công việc không được như ý muốn và ảnh hưởng phần nào đó tới tài lộc. Nếu bản thân luôn cẩn trọng, các bước tiến hành suy tính kỹ lưỡng thì người tuổi Tuất có thể vượt qua được khó khăn này.

Nhưng không phải ai tuổi Tuất cũng được may mắn như vậy. Người tuổi Tuất sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông, muốn không may cũng không được. Năm 2023 giúp dương khí của họ càng thêm hưng vượng, có thêm nhiều của cải. Bên cạnh đó, tuổi Tuất cũng có áp lực vì mang trên mình sự trói buộc nhất định.

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