Bước sang giữa tháng 3: Điểm danh 3 con giáp được TINH TÚ soi chiếu, lộc bay đầy nhà, ĐẾM TIỀN SÁI TAY, không sợ khốn khó

Tâm linh - Tử vi 12/03/2023 12:51

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sang giữa tháng 3, những con giáp may mắn sau đây sẽ có tài lộc vụt sáng chói lọi.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp thông minh, nhanh nhẹn và cực nhạy bén với chuyện tiền bạc. Vậy nên, dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Hợi cũng có bạc tiền phủ phê, nhà xe có sẵn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Sang giữa tháng 3, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Hợi sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

Bước sang giữa tháng 3: Điểm danh 3 con giáp được TINH TÚ soi chiếu, lộc bay đầy nhà, ĐẾM TIỀN SÁI TAY, không sợ khốn khó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Là người hiền lành, thiện lương và sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn nên Tuất được trời Phật thương yêu, quý nhân chiếu cố. Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng sang giữa tháng 3, tuổi Tuất sẽ thăng tiến ầm ầm. 

Được đề bạt lên vị trí mà bấy lâu nay ước ao, kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên càng về cuối năm, Tuất càng vượng lộc vượng tài, làm ăn đại phát. Không chỉ tài vận thăng hoa, tình duyên của Tuất cũng mặn nồng viên mãn khiến ai cũng hờn.

Bước sang giữa tháng 3: Điểm danh 3 con giáp được TINH TÚ soi chiếu, lộc bay đầy nhà, ĐẾM TIỀN SÁI TAY, không sợ khốn khó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh Thìn là người thông minh, bản lĩnh và dám thử thách bản thân. Nếu người khác chỉ chọn việc nhẹ nhàng thì Thìn lại chẳng nề hà gian khổ, nhờ thế họ khôn ngoan, tài giỏi hơn người. Từ đồng nghiệp, đối tác đến cấp trên ai cũng phải công nhận tài năng của Thìn.

Sách tử vi 12 con giáp có nói, bước sang giữa tháng 3, người tuổi Thìn sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc. Không chỉ vậy, tuổi Thìn sẽ có “số hưởng” làm một lần tiêu cả năm cũng không hết.

Bước sang giữa tháng 3: Điểm danh 3 con giáp được TINH TÚ soi chiếu, lộc bay đầy nhà, ĐẾM TIỀN SÁI TAY, không sợ khốn khó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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