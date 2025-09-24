Bước sang 3 tháng cuối năm 2025, 3 con giáp giàu to bất chấp, chạm đỉnh vinh hoa, từ nghèo hóa giàu, vơ hết tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 24/09/2025 15:30

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán tài vận rực sáng, giàu sang khỏi bàn.

Con giáp tuổi Tý 

Vận trình của tuổi Tý trong ngày này không được suôn sẻ. Với cục diện Tương Hại, bạn có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn, khiến công việc và các mối quan hệ xung quanh bị ảnh hưởng. Dù đã bỏ ra nhiều công sức, nhưng kết quả thu về dường như không được như mong đợi, dễ nảy sinh cảm giác chán nản.

Mối quan hệ tình cảm cũng có dấu hiệu rạn nứt. Đối phương có thể không hiểu được áp lực mà bạn đang phải đối mặt, dẫn đến nhiều tranh cãi và mâu thuẫn. Thay vì im lặng hay né tránh, hãy chủ động trò chuyện, chia sẻ để cả hai cùng thấu hiểu và tìm cách vượt qua giai đoạn này.

Bước sang 3 tháng cuối năm 2025, 3 con giáp giàu to bất chấp, chạm đỉnh vinh hoa, từ nghèo hóa giàu, vơ hết tiền thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mão 

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Bước sang 3 tháng cuối năm 2025, 3 con giáp giàu to bất chấp, chạm đỉnh vinh hoa, từ nghèo hóa giàu, vơ hết tiền thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dần 

Người tuổi Dần thông minh, linh hoạt và giàu tò mò. Sau ngày này sẽ mang đến cho người tuổi Dần những cơ hội bất ngờ, vừa giúp họ tăng thu nhập vừa mở rộng các mối quan hệ xã hội. Nhờ trí tuệ và khả năng sáng tạo, tuổi Dần có thể tìm ra hướng đi mới để khai thác nguồn tài lộc, biến ý tưởng thành thành công thực tế.

Từ ngày này, tuổi Dần được cát tinh soi chiếu, vận trình hanh thông, tài lộc dồi dào. Công việc có bước tiến rõ rệt, những khó khăn trước đây dần được tháo gỡ, mở ra cơ hội thăng tiến hoặc hợp tác lớn. Tài chính khởi sắc, không chỉ nguồn thu ổn định mà còn dễ có khoản bất ngờ từ đầu tư hoặc người thân hỗ trợ. Đường tình duyên cũng nhiều tin vui, người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng phù hợp, tình cảm chân thành. Nhìn chung, tuổi Dần càng tiến về cuối năm càng thịnh vượng, đón Tết an khang sung túc.

Bước sang 3 tháng cuối năm 2025, 3 con giáp giàu to bất chấp, chạm đỉnh vinh hoa, từ nghèo hóa giàu, vơ hết tiền thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Thứ 4, 5, 6 (ngày 24-26/9), 3 con giáp kinh doanh vượng phát, thu lời bạc tỷ, kinh tế dư dả, phất lên như diều gặp gió

Thứ 4, 5, 6 (ngày 24-26/9), 3 con giáp kinh doanh vượng phát, thu lời bạc tỷ, kinh tế dư dả, phất lên như diều gặp gió

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán vinh hoa bạt ngàn, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Qua đêm nay, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Rau ngải cứu, "vị thuốc" quý của mọi nhà và những lưu ý quan trọng khi ăn

Rau ngải cứu, "vị thuốc" quý của mọi nhà và những lưu ý quan trọng khi ăn

Dinh dưỡng 19 phút trước
Tử vi ngày mai, thứ Năm 25/9/2025: Ngọ tiền bạc vàng mười, Thân của cải đầy nhà, Mùi giàu càng thêm giàu

Tử vi ngày mai, thứ Năm 25/9/2025: Ngọ tiền bạc vàng mười, Thân của cải đầy nhà, Mùi giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, tôi chết lặng khi thấy cháu chồng ướt sũng, miệng mấp máy xin được nhận nuôi

Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, tôi chết lặng khi thấy cháu chồng ướt sũng, miệng mấp máy xin được nhận nuôi

Tâm sự 34 phút trước
Đúng 0h Rằm tháng 8 âm lịch: 3 con giáp giàu sang phú quý, viên mãn vẹn toàn, cầu lộc được lộc, thiên hạ hờn ghen đỏ mắt

Đúng 0h Rằm tháng 8 âm lịch: 3 con giáp giàu sang phú quý, viên mãn vẹn toàn, cầu lộc được lộc, thiên hạ hờn ghen đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/9/2025, sao Thiên Đức xuất hiện, 3 con giáp như 'cỗ máy in tiền', tài lộc ùa về không ngừng, hỷ sự liên tiếp tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/9/2025, sao Thiên Đức xuất hiện, 3 con giáp như 'cỗ máy in tiền', tài lộc ùa về không ngừng, hỷ sự liên tiếp tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Sau hai giờ kiên nhẫn chờ đợi, nhóm ngư dân đã bắt được con cá khổng lồ dài 2,2 mét, nặng 80kg

Sau hai giờ kiên nhẫn chờ đợi, nhóm ngư dân đã bắt được con cá khổng lồ dài 2,2 mét, nặng 80kg

Video 1 giờ 4 phút trước
Chị gái 30 nói dẫn người yêu về nhà, mẹ mừng vui cả ngày, đến khi thấy con rể tương lai thì tái mặt bắt chia tay ngay

Chị gái 30 nói dẫn người yêu về nhà, mẹ mừng vui cả ngày, đến khi thấy con rể tương lai thì tái mặt bắt chia tay ngay

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Đi ăn tân gia, vợ bị họ hàng dè bỉu chê bai, chồng đi tới nói một câu khiến ai nấy đỏ mắt ghen tị

Đi ăn tân gia, vợ bị họ hàng dè bỉu chê bai, chồng đi tới nói một câu khiến ai nấy đỏ mắt ghen tị

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Về quê vợ sau đám cưới, ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu một thứ làm tôi rợn người

Về quê vợ sau đám cưới, ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu một thứ làm tôi rợn người

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó

Phẫn nộ clip cặp đôi nam nữ trộm điện thoại của người khuyết tật, nạn nhân đã qua đời sau đó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Qua đêm nay, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tử vi ngày mai, thứ Năm 25/9/2025: Ngọ tiền bạc vàng mười, Thân của cải đầy nhà, Mùi giàu càng thêm giàu

Tử vi ngày mai, thứ Năm 25/9/2025: Ngọ tiền bạc vàng mười, Thân của cải đầy nhà, Mùi giàu càng thêm giàu

Đúng 0h Rằm tháng 8 âm lịch: 3 con giáp giàu sang phú quý, viên mãn vẹn toàn, cầu lộc được lộc, thiên hạ hờn ghen đỏ mắt

Đúng 0h Rằm tháng 8 âm lịch: 3 con giáp giàu sang phú quý, viên mãn vẹn toàn, cầu lộc được lộc, thiên hạ hờn ghen đỏ mắt

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/9/2025, sao Thiên Đức xuất hiện, 3 con giáp như 'cỗ máy in tiền', tài lộc ùa về không ngừng, hỷ sự liên tiếp tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/9/2025, sao Thiên Đức xuất hiện, 3 con giáp như 'cỗ máy in tiền', tài lộc ùa về không ngừng, hỷ sự liên tiếp tràn về nhà

Sang 10 ngày tới (25/9 - 5/10): 3 con giáp giàu số 2 không ai số 1, sống sung túc cả đời, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý

Sang 10 ngày tới (25/9 - 5/10): 3 con giáp giàu số 2 không ai số 1, sống sung túc cả đời, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý

Đúng 7 ngày tới (25/9 - 2/10), 3 con giáp tài lộc tăng gấp 5 gấp 10, cuộc sống hưng thịnh rực rỡ, phú quý không ai sánh bằng

Đúng 7 ngày tới (25/9 - 2/10), 3 con giáp tài lộc tăng gấp 5 gấp 10, cuộc sống hưng thịnh rực rỡ, phú quý không ai sánh bằng