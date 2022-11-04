Bước sang 2 tháng cuối năm 2022, 3 con giáp sự nghiệp phất lên từng ngày, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 09:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp phất lên từng ngày, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, chuẩn bị đón Tết linh đình trong 2 tháng cuối năm 2022.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra suôn sẻ và hanh thông trong 2 tháng cuối năm 2022. Tính cách thật thà, ngay thẳng giúp tuổi Tý nhận được cảm tình lớn từ những người xung quanh. Con đường công danh sự nghiệp vô cùng rộng mở, bản mệnh nên tận dụng thời cơ này để có bước tiến xa hơn nữa. Con giáp này đủ sáng suốt và nhạy bén để nắm bắt các cơ hội kiếm tiền khả quan.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này hòa hợp yêu thương. Đào hoa nở rộ giúp tuổi Mão và nửa kia càng thêm gắn kết về mặt cảm xúc. Cả hai luôn dành cho nhau sự chia sẻ, tin tưởng và bao dung dù có việc gì xảy đến.

Con số may mắn: 5

Màu sắc may mắn: Màu xanh lá 

Bước sang 2 tháng cuối năm 2022, 3 con giáp sự nghiệp phất lên từng ngày, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, chuẩn bị đón Tết linh đình - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra suôn sẻ và hanh thông trong 2 tháng cuối năm 2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bước sang 2 tháng cuối năm 2022, người tuổi Ngọ sẽ may mắn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên dù làm gì cũng được nâng đỡ và hỗ trợ tối đa. Đồng thời, vận trình tài lộc rực rỡ. Đặc biệt là người làm ăn kinh doanh sẽ thu được nguồn lợi khủng từ lĩnh vực mà bản thân đang theo đuổi.

Vận trình tình cảm có bước tiến đáng kể. Bạn may mắn nhờ có đào hoa vượng nâng đỡ nên nhiều khả năng sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu bắt đầu tính tới chuyện về ra mắt hai bên gia đình.

Con số may mắn: 9

Màu sắc may mắn: Màu cam  

Bước sang 2 tháng cuối năm 2022, 3 con giáp sự nghiệp phất lên từng ngày, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, chuẩn bị đón Tết linh đình - Ảnh 2
Bước sang 2 tháng cuối năm 2022, người tuổi Ngọ sẽ may mắn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên dù làm gì cũng được nâng đỡ và hỗ trợ tối đa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi sẽ tương đối suôn sẻ trong thời gian tới. Bản mệnh có cơ hội mở rộng quy mô làm ăn với những đối tác tiềm năng hơn. Lời khuyên cho con giáp này là nên tập trung làm tốt công việc của mình thay vì quá để tâm tới những lời của người khác.

Chuyện tình cảm có chuyển biến mới mẻ. Con giáp này có thể liều lĩnh một chút bằng cách cho phép một người nào đó bước vào cuộc sống của mình. Chỉ khi bản mệnh có lòng tin vào tình yêu thì may mắn, hạnh phúc mới mỉm cười.

Con số may mắn: 2

Màu sắc may mắn: Màu trắng  

Bước sang 2 tháng cuối năm 2022, 3 con giáp sự nghiệp phất lên từng ngày, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, chuẩn bị đón Tết linh đình - Ảnh 3
Công việc của người tuổi Mùi sẽ tương đối suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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