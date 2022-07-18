Bước qua thứ 3 (19/7), giới tiên tri đồng nhất luận giải 3 con giáp đắc tài đắc lộc, cầu gì được nấy, ngồi mát ăn bát vàng, ngồi yên tiền bạc cũng tự tìm đến

Tâm linh - Tử vi 18/07/2022 18:43

Trong số 12 con giáp thì đây chính là 3 con giáp hưởng hết vận may thiên hạ, nhận tài lộc về nhà.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh cũng đã rất hiền lành, sống tình cảm. Con giáp này luôn biết ghi lòng tạc dạ công ơn của người khác dù ít dù nhiều. Bất kỳ sự trợ giúp nào đều được con giáp này khắc sâu trong tâm khảm. Có cơ hội là lập tức báo đáp ân nhân. Cho nên tính khí của họ rất được mọi người yêu quý và thích kết giao.

Tuổi Mão thường không quá quan tâm đến vật chất nhưng họ lại được trời ban nhiều phước lành, giúp con giáp này tìm được nhiều vận may để đổi đời. Lại vốn tài giỏi thông minh, con giáp này càng lớn tuổi sẽ càng giàu có, những năm tháng hậu vận được tận hưởng vinh hoa phú quý, an nhàn sống hạnh phúc bên gia đình.

Bắt đầu từ ngày 19/7, Thần Tài và quý nhân sẽ không mời mà đến, của cải cuốn theo như nước. Họ có thể tạo ra vận may lớn và vận may nhỏ, và một phần vận may sẽ tự cuốn vào túi họ. Họ chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Bước qua thứ 3 (19/7), giới tiên tri đồng nhất luận giải 3 con giáp đắc tài đắc lộc, cầu gì được nấy, ngồi mát ăn bát vàng, ngồi yên tiền bạc cũng tự tìm đến - Ảnh 1
Từ ngày 19/7, Thần Tài và quý nhân sẽ không mời mà đến với Mão, của cải cuốn theo như nước. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vô cùng chăm chỉ và tiết kiệm thời gian, chính vì vậy, ta thấy giờ nào phút nào, con giáp này cũng đang cắm đầu cắm cổ vào làm việc. Hơn thế, Sửu làm việc gì cũng có kế hoạch rõ ràng, chứ chẳng bao giờ làm gì không có mục đích.

 

Sửu biết rằng mình cố gắng càng nhiều thì thành tích mình đạt được sẽ càng rực rỡ, thành công sẽ đến với mình càng nhanh. Sửu còn là con giáp vượng vận quý nhân, đi đâu cũng có người giúp đỡ

 

Tử vi nói rằng con giáp tuổi Sửu trong ngày 19/7 sẽ bước chân lên một tầm cao mới. Những nỗ lực, cố gắng của Sửu sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Tuổi Sửu có thể được hưởng cuộc sống dư dả, không thiếu thứ gì. Đến giai đoạn này về sau, không ít con giáp tuổi Sửu công thành danh toại, càng ngày càng giàu có nhờ làm việc chăm chỉ.

Bước qua thứ 3 (19/7), giới tiên tri đồng nhất luận giải 3 con giáp đắc tài đắc lộc, cầu gì được nấy, ngồi mát ăn bát vàng, ngồi yên tiền bạc cũng tự tìm đến - Ảnh 2
Con giáp tuổi Sửu trong ngày 19/7 sẽ bước chân lên một tầm cao mới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo dõi tử vi tài lộc của người tuổi Ngọ cho thấy con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trên con đường tìm kiếm tài lộc cho mình. Không có quý nhân trợ giúp mà mọi sự đều dựa vào sự cố gắng của chính bản thân mình, tuổi Ngọ chứng minh được rằng chỉ cần có quyết tâm, đi đúng đường đúng hướng thì hoàn toàn có thể chạm tay tới thành công.

 

Trong ngày 19/7, không chỉ thu nhập chính mà thu nhập phụ cũng không ngừng gia tăng. Tử vi cho thấy bản mệnh tinh thần hứng khởi, giữ cho mình sự lạc quan và tự tin vô cùng, dám nghĩ dám làm, dù có phần mạo hiểm nhưng phần thưởng cuối cùng thì thực sự xứng đáng với công sức bỏ ra.

 

Bản mệnh tập trung vào việc mình làm, dồn hết tâm sức để làm cho tốt, tất nhiên sẽ nhận được thành quả vô cùng rực rỡ. Đặc biệt, trong năm này người tuổi Ngọ có thể dựa vào sự hợp tác với người khác mà làm lợi cho bản thân mình. Hãy đảm bảo mình chọn đúng người đáng tin cậy để không làm lỡ mất thời cơ ngàn năm có một.

Bước qua thứ 3 (19/7), giới tiên tri đồng nhất luận giải 3 con giáp đắc tài đắc lộc, cầu gì được nấy, ngồi mát ăn bát vàng, ngồi yên tiền bạc cũng tự tìm đến - Ảnh 3
Trong ngày 19/7, không chỉ thu nhập chính mà thu nhập phụ cũng không ngừng gia tăng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 12h trưa nay (18/7), Chính Tài giúp sức 3 con giáp, việc kinh doanh "lãi mẹ đẻ lãi con", tiền bạc đếm không xuể, két chứa không hết, sắp nổi tiếng vì giàu nhất vùng

Đúng 12h trưa nay (18/7), Chính Tài giúp sức 3 con giáp, việc kinh doanh "lãi mẹ đẻ lãi con", tiền bạc đếm không xuể, két chứa không hết, sắp nổi tiếng vì giàu nhất vùng

Theo tử vi hôm nay của 12 con giáp thì những con giáp này may mắn phát tài, hốt vàng hốt bạc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 51 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết