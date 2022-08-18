Bước qua tháng 9, điều may mắn gì sẽ xảy đến bất ngờ với 3 con giáp Tuất, Thìn, Ngọ ?

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 23:45

Tháng 8 vất vả đủ rồi nhường chỗ cho tháng 9 may mắn bội phần đối với các con giáp dưới đây.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thường rất kiệm lời, không dễ dàng bộc lộ cảm xúc của bản thân ra bên ngoài. Tuy nhiên, họ là người mưu cao, chí lớn và có tầm nhìn xa trông rộng. Người tuổi này tự lực, tự cường. Họ muốn tự mình làm tất cả mọi việc chứ không dựa dẫm vào ai.

Giữa tháng 9/2022, người tuổi Tuất có tài lộc dồi dào, sự nghiệp hưng vượng. Họ đạt những bước tiến lớn trong công việc, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng. Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì có vụ mùa bội thu, nông sản được mùa, được giá nên túi tiền rủng rỉnh.

Tuổi Thìn

Trong tháng 9 sắp tới tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp lẫn học tập. Tử vi con giáp tháng 9 này cho thấy tuổi Thìn nên mở rộng các mối quan hệ, tiếp thu kiến thức mới và học hỏi trau dồi thêm cho bản thân. Trong nửa cuối tháng, các bạn tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân phù trợ giúp ích cho sự nghiệp của mình.

Bước qua tháng 9, điều may mắn gì sẽ xảy đến bất ngờ với 3 con giáp Tuất, Thìn, Ngọ ? - Ảnh 1
Trong vấn đề tình cảm các bạn tuổi Thìn đang độc thân sẽ có những cuộc gặp gỡ lãng mạn. Còn đối với các bạn tuổi Thìn đã kết hôn đây là một tháng thật êm đềm, hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi ở bên người bạn đời của mình.

Tuy nhiên, người tuổi Thìn cần tiết chế tính cách nóng nảy của mình kẻo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhất là những ai đang bị cao huyết áp, nếu không kiểm soát tốt sẽ dễ hao tiền của vào sức khỏe.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, do Ngọ và Sửu tạo thành 1 trong 6 cặp con giáp Lục hại nên trong năm Nhâm Dần, tuổi Ngọ sẽ có hạn Thái tuế, cuộc sống và công việc cũng bị ảnh hưởng không ít.

Nếu tuổi Ngọ không biết tiết chế những nhược điểm của mình, ví dụ như sự nóng nảy, thiếu kiên nhẫn thì họ có thể sẽ cảm thấy loay hoay và bế tắc trong 1 số giai đoạn, ví dụ như tháng 5 âm lịch chẳng hạn.

Chưa hết, năm nay tuổi Ngọ cũng có hạn tiểu nhân, nên dễ vướng vào chuyện thị phi, cãi vã với đồng nghiệp, gây ra những khó khăn nhất định ảnh hưởng đến tài lộc của bạn.

Chính vì thế, để hóa giải phần nào cũng vận hạn này, tuổi Ngọ cần cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói, giữ cho mình 1 tâm thế thoải mái, sẵn sàng bỏ qua những chuyện không hay, chỉ tập trung vào mục tiêu mà mình hướng tới.

Đặc biệt, tháng 9 này tuổi Ngọ là 1 trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất, trong đó về mặt sự nghiệp, dường như được tiếp thêm sức mạnh, tìm được động lực làm việc và phát huy được hết khả năng của mình. Do đó, những thành quả họ nhận được cũng rất đáng ngưỡng mộ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

 

 

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