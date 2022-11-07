Bước qua tháng 11/2022, 3 con giáp may mắn trúng số, tiền chất chật nhà, hốt sạch tài lộc của thiên hạ, một bước lên tiên, lên ngôi tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 15:10

Hết tháng 11 này, 3 con giáp này sẽ gặp vận đỏ, có điều kiện để tậu về những khối tài sản có giá trị.

Tuổi Sửu

Tử vi năm 2022 cho thấy, qua tháng 11 những người tuổi Sửu sẽ làm việc vô cùng tốt. Người tuổi Sửu vốn là người chăm chỉ, chịu khó nên bạn luôn khiến người khác ngưỡng mộ. Do ý chí phấn đấu cao nên bạn cũng dễ được cấp trên cất nhắc.

Bước qua tháng 11/2022, 3 con giáp may mắn trúng số, tiền chất chật nhà, hốt sạch tài lộc của thiên hạ, một bước lên tiên, lên ngôi tỷ phú - Ảnh 1
Nhiều khoản thu nhập khác cũng dễ dàng rơi vào ví bạn, khiến cuộc sống của người tuổi Mùi lúc nào cũng viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Về tài lộc tuổi Sửu có cơ hội tăng lương, nhiều khoản thu nhập khác cũng dễ dàng rơi vào ví bạn, khiến cuộc sống của người tuổi Mùi lúc nào cũng viên mãn. Do tiền bạc hanh thông, nên người tuổi Sửu làm việc gì cũng thuận lợi.

Ngoài ra, bạn cũng có khả năng bạn sẽ mở thêm vài cơ sở mới, cuộc sống cực kì sung túc, dư dả hơn rất nhiều. Những người làm kinh doanh sẽ tự tìm được cơ hội làm ăn cho riêng mình. Được nhiều khách hàng ủng hộ, hàng hóa bán được nhiều, con giáp này thu hái bộn tiền.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được biết đến là những người có đầu óc, có tầm nhìn trong đầu tư, kinh doanh. Ngoài ra, bạn là con giáp tốt bụng, quảng giao, biết cách duy trì mối quan hệ tốt với mọi người.

Bước qua tháng 11/2022, 3 con giáp may mắn trúng số, tiền chất chật nhà, hốt sạch tài lộc của thiên hạ, một bước lên tiên, lên ngôi tỷ phú - Ảnh 2
Với những người làm công ăn lương, bạn sẽ nhận được quyết định thăng chức hoặc được điều chuyển về vị trí phù hợp với khả năng - Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày 1/12/2022, qua những mối quan hệ, người tuổi Mùi gặp được cơ hội kinh doanh, làm ăn phát tài, phát lộc. Với những người làm công ăn lương, bạn sẽ nhận được quyết định thăng chức hoặc được điều chuyển về vị trí phù hợp với khả năng. Biết nắm bắt cơ hội đầu tư làm giàu, người tuổi Mùi sẽ có những bước bứt phá ngoạn mục trong sự nghiệp.

Trong thời gian tới, con giáp này có cơ hội mua được những khối tài sản, bất động sản giá trị mà bạn đã lên kế hoạch từ lâu.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là con giáp mạnh mẽ, hào phóng, có chí tiến thủ. Trong bất cứ công việc gì, con giáp này luôn thể hiện được tinh thần trách nhiệm, cầu tiến và ham học hỏi. Họ luôn sẵn sàng nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Hết tháng 11 này, người tuổi này có vận trình sự nghiệp tốt hơn, gặt hái được những thành công vang dội.

Bước qua tháng 11/2022, 3 con giáp may mắn trúng số, tiền chất chật nhà, hốt sạch tài lộc của thiên hạ, một bước lên tiên, lên ngôi tỷ phú - Ảnh 3
Nhưng không phải vì thế mà họ nản lòng, nhụt chí. Con giáp này liên tục có những ý tưởng mới để cải thiện tình hình công việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, người tuổi Thìn gặp không ít khó khăn trong công việc vì hoàn cảnh khách quan. Nhưng không phải vì thế mà họ nản lòng, nhụt chí. Con giáp này liên tục có những ý tưởng mới để cải thiện tình hình công việc của mình.

 

Vận thế của người tuổi này đi lên không ngừng. Tài lộc và thu nhập của họ cũng tăng lên nhanh chóng. Được sao tốt chiếu mệnh, con giáp này mưu sự tất thành, cơ hội thăng tiến rộng mở. Người làm công ăn lương sẽ đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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