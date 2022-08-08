Bước qua Rằm tháng 7 âm lịch, âm khí tiêu tán, hung tinh Ngũ quỷ án ngữ bị xua đuổi: 3 con giáp quét sạch vận đen, hồ hởi đón bão tài lộc, tiền tài tăng ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 19:41

Tử vi cho biết, qua Rằm tháng 7 âm lịch này, có những con giáp dưới đây cầu được ước thấy, ra ngoài có quý nhân trợ giúp nên mọi việc hanh thông giàu có.

Tuổi Thân

Người cầm tinh con Khỉ thông minh, lanh lợi và nhìn chung là hiểu biết rộng. Họ hòa đồng với mọi người, biết sửa sai và là một người rất đáng tin cậy.

Bước qua Rằm tháng 7 âm lịch, âm khí tiêu tán, hung tinh Ngũ quỷ án ngữ bị xua đuổi: 3 con giáp quét sạch vận đen, hồ hởi đón bão tài lộc, tiền tài tăng ầm ầm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, bước qua Rằm tháng 7 âm lịch này, tuổi Thân sẽ thu được nhiều lợi nhuận khá lớn. Nhờ sự khéo léo của bản thân và Thần Tài phù hộ mà các hợp đồng lớn đều suôn sẻ, thành công. Lúc này, Thân có thể thoải mái đầu óc để giúp những người xung quanh.

Từ đây đến cuối năm, đường công danh và sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Những người tuổi Thân -càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu. Nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ thì tuổi Thân sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai.

Tuổi Dần

Thời gian trước đây, vận thế của người tuổi Dần không thuận lợi, khiến cho cuộc sống của con giáp này gặp nhiều khó khăn trắc trở.

Bước qua Rằm tháng 7 âm lịch, âm khí tiêu tán, hung tinh Ngũ quỷ án ngữ bị xua đuổi: 3 con giáp quét sạch vận đen, hồ hởi đón bão tài lộc, tiền tài tăng ầm ầm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên bước qua Rằm tháng 7 âm lịch này, vận thế của người tuổi Dần có sự chuyển biến khả quan. Do có cát tinh soi chiếu, con giáp này liên tiếp nhận được tin vui trong sự nghiệp, tài vận và tình cảm. Sự nghiệp thời gian sắp tới của tuổi Dần thăng tiến như diều gặp gió khiến cho thu nhập tăng lên phi mã. Con giáp này có thể nhanh chóng trở thành phú ông giàu có sở hữu nhiều bất động sản tiền tỷ và xe hơi đắt tiền. 

Con giáp này sẽ có cơ hội đổi đời nhờ việc có được những khoản tiền lớn bất ngờ, như việc trúng số đặc biệt hoặc bốc thăm trúng thưởng được giải thưởng có giá trị lớn.

Tuổi Hợi

Con giáp tuổi Hợi có bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Con giáp này nhận được nhiều sự cổ vũ, động viên, chia sẻ của người khác nếu phải đối mặt với khó khăn.

Bước qua Rằm tháng 7 âm lịch, âm khí tiêu tán, hung tinh Ngũ quỷ án ngữ bị xua đuổi: 3 con giáp quét sạch vận đen, hồ hởi đón bão tài lộc, tiền tài tăng ầm ầm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước qua Rằm tháng 7 âm lịch này, người tuổi Hợi sẽ liên tục đón tin vui tài lộc, vận may gõ cửa ầm ầm. Con giáp này sẽ được thần Tài và các vị thần May Mắn chiếu cố nồng hậu. Đồng thời, người tuổi Hợi còn vốn có bản lĩnh sống đáng ngưỡng mộ, cộng thêm sự giúp sức của quý nhân nên khoảng thời gian tới đây sẽ rất đáng mong chờ với con giáp này.

Những ngày tháng sắp tới, do bước vào đại vận nên người tuổi Hợi không còn phải lo lắng về tiền bạc hay bất cứ điều gì trong cuộc sống nữa. Tiền bạc như thác lũ chảy vào túi nên con giáp này cũng sẽ có cơ hội mua nhà tậu xe trong thời gian ngắn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

Trước 16h30 chiều mai (9/8/2022), hiền lương sinh phú quý: 3 con giáp được Thần Tài mở kho phát lương, cơ hội trao đến tận tay, trúng được quả độc đắc trăm tỷ, đổi đời giàu sang

Trước 16h30 chiều mai (9/8/2022), hiền lương sinh phú quý: 3 con giáp được Thần Tài mở kho phát lương, cơ hội trao đến tận tay, trúng được quả độc đắc trăm tỷ, đổi đời giàu sang

Tử vi nói rằng, trước 16h30 chiều mai (9/8), 3 con giáp dưới đây giàu sang chạm đỉnh, hút sạch tài lộc của thiên hạ về nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 52 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 52 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng