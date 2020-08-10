Bước qua Rằm tháng 6 âm lịch, 3 con giáp công danh hết ý, tiền vào bạc tỷ, một bước 'lên tiên'

Tâm linh - Tử vi 10/08/2020 04:33

Bước qua Rằm tháng 6 âm lịch, có 3 con giáp qua cơn bĩ cực tới ngày thái lai, nửa năm đầu cực khổ bao nhiêu không tính, nửa năm sau may mắn thăng hoa.

Trước đó có xui xẻo, khó khăn thế nào không cần biết, vừa qua Rằm tháng 6 âm lịch đánh dấu thời gian hoàng kim của 3 con giáp này bắt đầu.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp siêng năng, luôn không ngừng phấn đấu để có cuộc sống đủ đầy. Con giáp này dù không được nhận nhiều may mắn nhưng có bản lĩnh vững vàng, thích nghi tốt với cuộc sống, luôn trong tâm thế đợi vận may để vươn đến tầm cao mới. Đến thời điểm quyết định, không cần làm gì tuổi Dậu vẫn có cuộc sống viên mãn nhiều người ganh tị.

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Đặc biệt, bước qua Rằm tháng 6 âm lịch, cuộc sống của tuổi Dậu thay đổi bất ngờ, một bước lên tiên, may mắn ngập tràn, tiền bạc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi học, tuổi Dậu phải gặp nhiều khó khăn trong năm 2020. Có người còn phải hy sinh, đánh đổi để có được thứ mình muốn. Dù vậy, nửa cuối 2020, con giáp này qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai. Đặc biệt, bước qua Rằm tháng 6 âm lịch, cuộc sống của tuổi Dậu thay đổi bất ngờ, một bước lên tiên, may mắn ngập tràn, tiền bạc dư dả.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão sống tình cảm, thiện lương giúp đỡ người khác mà không cần báo đáp. Đây là con giáp thường gặp được quý nhân, vì thế nếu gặp khó khăn họ luôn được giúp đỡ. Phần lớn người tuổi Mão thường thành công khi vào trung vận, tận hưởng cuộc sống sang giàu.

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Từ tháng 6 âm lịch, đặc biệt là sau Rằm, tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội vàng để kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, 2020 của tuổi Mão có nhiều điều bất ngờ. Những tháng đầu năm con giáp này cũng như bao người, gặp nhiều khó khăn. Nhưng từ tháng 6 âm lịch, đặc biệt là sau Rằm, tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội vàng để kiếm tiền. Công việc tài vận bùng nổ khởi sắc.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là con giáp độc lập, yêu thích tự do và không ngừng cố gắng để đạt được thành tựu như mong muốn. Dù thường bị người khác đánh giá là sống không lo nghĩ nhưng đây lại là con giáp biết mình cần gì và chỉ dùng kết quả để chứng minh bản thân. Tuổi Ngọ cũng là con giáp thành công khi bước vào tuổi trung niên.

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Theo tử vi học, tuổi Ngọ là 1 trong 3 con giáp có vận thế chuyển biến tích cực trong năm 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi học, tuổi Ngọ là 1 trong 3 con giáp có vận thế chuyển biến tích cực trong năm 2020. Sang Rằm tháng 6 âm lịch, tuổi Ngọ có vận may lội ngược dòng. Từ đây, vừa được thần Tài nâng đỡ, vừa được quý nhân dẫn đường, con giáp này làm gì cũng thuận lợi, cuộc sống thăng hoa sung túc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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