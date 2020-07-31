10 ngày đầu tháng 8/2020: 3 con giáp tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin

Tuổi Sửu là con giáp siêng năng, làm gì cũng hết mình, nỗ lực đạt được điều mình mong ước. Đầu tháng 8, con giáp này có nhiều bước tiến không ngờ.

Trong tháng 8 này, tuổi Mão là con giáp may mắn về tài lộc nhất. Túi tiền của họ rủng rỉnh càng nhiều từ nhiều nơi khác nhau, đây là việc tuổi Mão hoàn toàn không ngờ tới.

Theo tử vi 12 con giáp , tuổi Sửu nhờ bản tính chịu thương chịu khó nên đạt được thành quả tốt hơn người khác. Không chỉ vậy, con giáp này còn có bản tính cầu tiến, không ngừng hoàn thiện bản thân để đạt được thành tích cao, sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian đầu tháng 8, nhờ được cát tinh soi chiếu mà cả sự nghiệp và tiền bạc của tuổi Mão càng gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão là con giáp được bề trên để mắt trong thời gian tới. Họ được cấp trên cân nhắc đến vị trí cao hơn, lương bổng ngày càng dồi dào. Cuộc sống của họ từ đây sẽ sang một trang khác, có thành công vang dội, vượt trội hơn người khác.

Thời gian đầu tháng 8, nhờ được cát tinh soi chiếu mà cả sự nghiệp và tiền bạc của tuổi Mão càng gặp nhiều may mắn, phú quý, cuộc sống vươn tới một tầm cao mới.

Tuổi Mùi

Theo tử vi con giáp, tuổi Mùi là con giáp lương thiện, giàu thấu hiểu cho người khác. Họ tinh tế nắm bắt tâm lý của người khác, vì thế người làm những công việc về ngoại giao, đàm phán thường khá thành công.

Thời gian tới, tuổi Mùi là một trong 3 con giáp may mắn bậc nhất - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, tuổi Mùi là một trong 3 con giáp may mắn bậc nhất. Có vận may dẫn đường, cùng tài năng vốn có, rất nhanh chóng tuổi Mùi sẽ đạt được điều mình mong muốn, thậm chí là còn hơn những gì họ từng nghĩ.

Đầu tháng 8, tuổi Mùi nên biết tận dụng những mối quan hệ vốn có để có sự trợ giúp cho công việc. Vì trong những mối quan hệ đó sẽ có quý nhân giúp đỡ họ.

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