Bước qua ngày mai (18/8), 3 con giáp hốt lộc Trời ban, một bước nhặt vàng, hai bước nhặt bạc, tài khoản nhảy số liên tục

Bắt đầu từ ngày mai, người tuổi Dần nhận được thêm cơ hội làm giàu. Thu nhập của Dần vẫn tăng lên. Người đi làm ăn xa được dự báo sẽ có nhiều thành quả. Người gặp khó khăn cũng sẽ tai qua, nạn khỏi.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Dần tài trí hơn người. Giác quan của con giáp này rất mạnh mẽ. Bản mệnh có nhiều mục tiêu, tham vọng chứ không chịu bỏ cuộc giữa chừng. Người tuổi này tính tình cầu toàn, cầu tiến. Dù xuất thân nghèo khó, con giáp không ngừng cố gắng vươn lên, thay đổi vận mệnh.

Không nhanh nhạy hay liều lĩnh như tuổi Dần những những người tuổi Dậu lại có được sự kiên cường và ý chí vô cùng bền bỉ, ẩn sâu trong lớp vỏ bọc mềm mại, nhẹ nhàng của mình.

Con giáp này làm việc chăm chỉ, đạt được thành tựu như mong đợi. Tuy vậy, trong thời gian tới, người cầm tinh con Hổ có thể sẽ có mâu thuẫn, cãi vã với đồng nghiệp. Con giáp này cần duy trì thái độ ôn hòa để giữ hòa khí giữa mọi người.

Từ khoảng thời gian này, tuổi Dậu được cho là làm gì cũng thành công, thuận lợi, từ công việc cho đến cuộc sống, tài lộc không giàu nứt đố đổ vách thì cũng dư dả, sung túc, khiến người khác phải ghen tị - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu là người vô cùng lịch sự, hào hiệp, hiếm khi nổi nóng, con giáp này thường là những người rất hòa đồng, chan hòa với bạn bè, cẩn trọng và rụt rè khi mới yêu, nhưng khi sâu sắc thì lại đối xử hết mình và vô cùng chân thành.

Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian qua tuổi Dậu ít gặp may mắn, bản mệnh sẽ được đền bù vào thời gian tới, đặc biệt là từ ngày 18/8 trở đi. Từ khoảng thời gian này, tuổi Dậu được cho là làm gì cũng thành công, thuận lợi, từ công việc cho đến cuộc sống, tài lộc không giàu nứt đố đổ vách thì cũng dư dả, sung túc, khiến người khác phải ghen tị. Những người tuổi Dậu nên nắm bắt lấy cơ hội trời cho này để tạo dựng cơ ngơi tiền đồ dành cho mình.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp cho hay, từ ngày 18/8 dương lịch tới là thời điểm tuổi Thân bùng nổ về tài lộc. Bản mệnh có nhiều cơ hội để tăng lương tăng thưởng bằng chính nỗ lực của bản thân mình.

Bản mệnh có một khởi đầu sáng sủa và đầy tự tin cho tương lai hanh thông, suôn sẻ. Hãy nắm bắt thật tốt cơ hội này để đem lại cho bản thân và gia đình một cuộc sống thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Dùng thời gian để chứng minh năng lực, con giáp này chẳng hề ngần ngại bất cứ khó khăn nào. Thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính, nhưng cũng có không ít cơ hội để kiếm thêm tài lộc từ những khoản khác nữa.

Đặc biệt, may mắn và tài lộc sẽ bùng nổ trong thời gian tới, đem đến cho bản mệnh một khởi đầu sáng sủa và đầy tự tin cho tương lai hanh thông, suôn sẻ. Hãy nắm bắt thật tốt cơ hội này để đem lại cho bản thân và gia đình một cuộc sống thoải mái và dễ chịu nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.