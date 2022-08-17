Tử vi 4 ngày cuối tuần (18/8 - 21/8), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, làm gì cũng được nhiều may mắn, cơ hội trở thành tỷ phú, hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 11:00

Tử vi 4 ngày cuối tuần (18/8 - 21/8), những con giáp sau đây sẽ bước sang hành trình mới, kiếm được nhiều tiền, gia đình ngày càng sung túc.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dậu thường nói ít, làm nhiều. Trong cuộc sống, họ là người khôn khéo, biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến.

Tử vi 4 ngày cuối tuần (18/8 - 21/8), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, làm gì cũng được nhiều may mắn, cơ hội trở thành tỷ phú, hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Cơ hội kiếm tiền của bản mệnh tăng lên. Con giáp này được cấp trên tin tưởng, trao cho những dự án, công việc giúp tăng thêm thu nhập. Người cầm tinh con gà cần mạnh dạn nắm bắt thêm cơ hội và cố gắng hết sức để thể hiện bản thân - Ảnh minh họa: Internet

4 ngày tới, vận thế của người tuổi Dậu vượng hơn thấy rõ. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên tài lộc dồi dào. Cơ hội kiếm tiền của bản mệnh tăng lên. Con giáp này được cấp trên tin tưởng, trao cho những dự án, công việc giúp tăng thêm thu nhập. Người cầm tinh con gà cần mạnh dạn nắm bắt thêm cơ hội và cố gắng hết sức để thể hiện bản thân.

Đừng hoảng sợ khi gặp khó khăn, thay vào đó, con giáp này nên tìm kiếm chìa khóa để giải quyết vấn đề. Người làm kinh doanh cũng thu được nhiều lợi nhuận. Tuy công việc có tiến triển tốt nhưng con giáp này cần chú ý giữ gìn sức khỏe, chớ nên thức khuya để tránh mệt mỏi, căng thẳng vào ngày hôm sau.

Tuổi Mùi

Mùi có thể thu hút được sự chú ý của mọi người và khẳng định vị trí của mình ở nơi làm việc. Con giáp này có nhiều mối quan hệ xã hội và các mối quan hệ này có thể giúp ích cho sự phát triển sau này của Mùi.

Tử vi 4 ngày cuối tuần (18/8 - 21/8), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, làm gì cũng được nhiều may mắn, cơ hội trở thành tỷ phú, hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý - Ảnh 2
 Đặc biệt, tử vi cho biết thời gian này, công việc của tuổi Mùi sẽ tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, con giáp này bị sao xấu chiếu mệnh nên mưu sự không thành. Dù có cố gắng nhưng bản mệnh không đạt được thành công. Tuy vậy, con giáp này đừng thấy vậy mà nản lòng. Thất bại sẽ cho con giáp này kinh nghiệm để trưởng thành và vững vàng hơn.

Vận trình của tuổi Mùi trong 4 ngày tới có nhiều khởi sắc và ngày càng ổn định hơn. Thời gian này, mang tới tin vui về quý nhân trợ giúp, nhờ vậy Mùi có thể tự tin theo đuổi lý tưởng của mình. Đặc biệt, tử vi cho biết thời gian này, công việc của tuổi Mùi sẽ tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Quý nhân cũng giúp con giáp này tìm được lối đi mới cho mình. Sau những vấp váp ở tháng trước, con giáp này đang dần lấy lại phong độ.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. con giáp sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng.

Tử vi 4 ngày cuối tuần (18/8 - 21/8), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, làm gì cũng được nhiều may mắn, cơ hội trở thành tỷ phú, hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý - Ảnh 3
4 ngày tới, Hợi lại là một trong số những người may mắn nhất, con giáp này được hưởng cuộc sống yên bình là bởi vì luôn có người gánh vác giúp họ những lo toan, còn bản mệnh chỉ cần bình yên hưởng những gì mà người đi trước để lại - Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi, con giáp này thích hưởng thụ an nhàn, bản mệnh chỉ mong sao ngày ngày trôi qua một cách bình yên, không cần phải đấu tranh hay suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần được làm điều mình thích, nói chuyện với những người mình yêu mến là đủ.

4 ngày tới, Hợi lại là một trong số những người may mắn nhất, con giáp này được hưởng cuộc sống yên bình là bởi vì luôn có người gánh vác giúp họ những lo toan, còn bản mệnh chỉ cần bình yên hưởng những gì mà người đi trước để lại. Cuối cùng rất có khả năng trở thành người giàu có ngay sau một đêm mà chẳng cần tốn nhiều công sức.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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