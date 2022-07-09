Bước qua ngày hôm nay 9/7, QUÝ NHÂN giúp sức, 3 con giáp công danh sáng chói, thu nhập tăng ngùn ngụt, tiêu xài thả ga, sớm thành đại gia, nửa cuối năm viên mãn thăng hoa, sung túc vô biên

Ngày mai cuối tuần ngày 10/07/2022 là một ngày may mắn bất ngờ, cho nên Tuổi Sửu hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của Tuổi Sửu trong ngày hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu hôm nay là ngày thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện.

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nhà có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, hôm nay cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ trong tình duyên sẽ đến với bạn.

CN này cũng là ngày mà Tuổi Sửu có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi.

CN này cũng là ngày mà Tuổi Sửu có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chiếu theo bản đồ sao trong ngày mai 10/07/2022, Tuổi Dần sẽ có một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng vẫn gặt hái được thành quả tốt đẹp. Sự nghiệp phát triển đến một giai đoạn mới và con giáp này có thể chọn thời điểm thích hợp để thay đổi công việc, thử thách bản thân ở những lĩnh vực cảm thấy hứng thú.

Tử vi ngày 10/07/2022 cho thấy đường tài lộc của Tuổi Dần trong ngày CN này cho dù không có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng may mắn là có nguồn tài chính ổn định. Người làm công ăn lương hầu như không bị ảnh hưởng, còn người kinh doanh có chút giảm sút, không bằng với những ngày trước đó.

Về mặt tình cảm, con giáp này đang độc thân sẽ có thái độ thoải mái và cởi mở hơn khi được giới thiệu những đối tượng quen biết nhờ sự giúp đỡ của Thiên Ấn. Người tuổi Dần sẽ không còn quá phản đối việc tìm bạn đời qua mai mối nữa. Hy vọng rằng cuộc gặp gỡ của bạn và đối phương sẽ diễn ra tốt đẹp và có được kết quả như mong đợi.

Về mặt tình cảm, con giáp này đang độc thân sẽ có thái độ thoải mái và cởi mở hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày phương Đông, vào ngày CN ngày 10/7/2022 này, đường tài lộc của Tuổi Mão vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Tuy nhiên bản mệnh đừng có chủ quan mà tiêu xài vô độ vì sau đó lúc hối hận thì cũng đã muộn.

Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tính nâng đỡ. Những quyết định của Tuổi Mão trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn.

Người độc thân muốn hẹn hò lãng mạn với một nửa của mình thì nên chọn những địa điểm như ở nhà, vừa ấm cúng riêng tư lại an toàn cho cả hai người. Bản thân Tuổi Mão không cần thiết phải phô trương mà vẫn có những giây phút lãng mạn, vui vẻ và có được những ký ức khó phai với đối phương.

Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tính nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo