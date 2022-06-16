Bước qua ngày hôm nay 16/6: Những con giáp này gặp thời đổi vận, dữ hóa điềm lành, xui rủi tan biến, may mắn gõ cửa, lộc lá tràn vào nhà, tiền tiêu thỏa thích

Xem tử vi ngày 17/6/2022 của 12 con giáp, với tuổi Tý, được Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Tý rất nhiệt tình và hăng hái trong công việc vào ngày này. Bản mệnh bắt tay vào công việc được giao ngay mà không chần chừ, do dự chút nào hay để ai phải nhắc nhở. Nhưng hãy cẩn thận bởi điều này có thể khiến bạn trở nên nóng vội.

Kim sinh Thủy rất có lợi cho đường tình duyên của con giáp này. Người ấy chính là hậu phương vững chắc cho bạn. Chính vì thế, nếu có bất cứ vấn đề gì, hãy chủ động thảo luận với người ấy để tìm ra phương án giải quyết hợp lý nhất.

Lại thêm Chính Quan phù trợ, những chú Chuột sẽ dễ được cất nhắc vào những chức vụ phù hợp, có tiềm năng phát triển trong tương lai. Vì thế, bản mệnh cần tiếp tục cố gắng hơn nữa, không dễ dàng đầu hàng trước mọi khó khăn.

Kim sinh Thủy rất có lợi cho đường tình duyên của con giáp này. Người ấy chính là hậu phương vững chắc cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình tình cảm bừng sáng. Đây là thời điểm phù hợp để người độc thân đi tìm cho mình một người để yêu, để thương nhớ. Song, đừng quá khắt khe và tìm kiếm điều hoàn hảo nếu không muốn vẫn hoài cô đơn.

Công việc của tuổi Dần trong ngày mai diễn ra thuận lợi. Công việc báo hiệu tin vui, đây cũng là thành quả mà bản mệnh xứng đáng nhận được. Tuy nhiên, tử vi khuyên con giáp này nên dành thêm thời gian để bồi dưỡng năng lực, hoàn thiện bản thân.

Vận trình tài lộc dồi dào. Nguồn thu nhập chủ yếu tới từ công việc chính giúp con giáp này dễ dàng củng cố chất lượng cuộc sống của mình hơn.

Công việc của tuổi Dần trong ngày mai diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 17/6/2022 tuổi Mão gặp nhiều may mắn trong chuyện thi cử. Con giáp này có thể chinh phục được những đỉnh cao mà trước nay mình chưa hề nghĩ tới, miễn là bản mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng và luôn nghiêm túc trong công việc.

Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng nhiều khi vẫn còn những suy nghĩ trì trệ, không muốn cố gắng, hài lòng với thực tại. Tuổi Mão vẫn còn những khả năng chưa phát huy, vì vậy hãy cố gắng vươn lên.

Nhờ ngũ hành tương sinh, người tuổi Mão đón nhận nguồn năng lượng tích cực giúp tình cảm lứa đôi chan hòa, đằm thắm. Vợ chồng kết hôn lâu vẫn duy trì được không khí ngọt ngào và vui vẻ trong gia đình nhờ sự tôn trọng và vun vén đến từ cả hai.

Nhờ ngũ hành tương sinh, người tuổi Mão đón nhận nguồn năng lượng tích cực giúp tình cảm lứa đôi chan hòa, đằm thắm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo