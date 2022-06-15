Tiếp nối tử vi ngày 14/6/2022, sau 18h hôm nay vận có Thiên Tài nên những người tuổi Tý hôm nay sẽ có may mắn bất ngờ trong những công việc phụ, nghề tay trái, làm thêm. Tuổi này được thần Tài đem cho của khá nhanh nhưng cũng dễ mất lộc, khuyên bạn chỉ nên làm ăn chậm rãi, không hấp tấp hay ham trò đỏ đen kẻo lộc lá tiêu tán.

Tài lộc ổn định nhờ cục diện hai hành Thủy tương hòa. Khuyên Tý nên biết hài lòng với những gì mình có ở thời điểm hiện tại. Sau dịch bệnh kinh tế chưa thể phát triển mạnh được, đủ ăn đủ tiêu mỗi ngày là có phước rồi, chớ tiêu xài hoang phí.

Ngày có Tam Hội chiếu cố nên mặt ngoại giao của Tý phải nói là mỹ mãn. Hôm nay nhiều bạn ký kết được hợp đồng nhờ ăn nói khéo léo, đi xin việc cũng suôn sẻ hơn người nhờ nhanh miệng. Sự chủ động của con giáp này trong ngày hôm nay cũng đem lại tính dung hòa trong mọi mối quan hệ.

Ngày có Tam Hội chiếu cố nên mặt ngoại giao của Tý phải nói là mỹ mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Xem tử vi hàng ngày thấy đường công việc của Dần hanh thông nhờ Chính Quan trợ vận. Những người đang ngóng tin tức thi cử, du học, xin việc hoặc chuẩn bị xuất ngoại sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày. Bạn làm việc có trách nhiệm, thẳng tính, mất lòng trước nhưng được lòng sau, ai cũng nể.

Vận tiền tài của Dần hôm nay nảy nở, đơm hoa kết trái nhờ Thủy dưỡng Mộc. Nhất là người theo nghiệp kinh doanh thì nên chuẩn bị tinh thần có thêm hợp đồng mới, khách hàng mới. Sắp tới đỡ đau đầu vì tiền hơn, có thể ngủ ngon mà không phải lo lắng về tiền nong.

Bản mệnh may mắn có cơ hội trút bầu tâm sự với một người bản mệnh, người thân rất hiểu bản mệnh. Thậm chí, sau buổi trò chuyện của họ bản mệnh cũng cảm thấy thoải mái hơn, tìm được hướng đi mới cho mình.

Vận tiền tài của Dần hôm nay nảy nở, đơm hoa kết trái nhờ Thủy dưỡng Mộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ Kim dưỡng Thủy nên Dậu khá may mắn, thoát được hoạn nạn trong công việc hôm nay. Thực ra bản thân bạn cũng biết rằng mình còn nhiều thiếu sót, khả năng còn bị giới hạn nên rất khiêm tốn, chịu khó lắng nghe mọi người góp ý nên ông trời che chở để mọi việc như ý.

Dậu rất hòa đồng với những người xung quanh khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc với mình. Hôm nay đi xa hay gặp khó khăn cũng được người khác giúp đỡ, tránh được họa, ăn ở có phúc thì có phần, Dậu đừng sợ thiệt thân bởi quả ngọt đang đến với bạn.

Nhờ có Thực Thần nâng đỡ nên lộc lá vây bám xung quanh bản mệnh. Nay bạn có lộc ăn uống, quà cáp hoặc được cho tiền. Dậu là người vui vẻ, lạc quan nên không khó để tìm được lộc lá từ những người mình quen biết.

Nhờ có Thực Thần nâng đỡ nên lộc lá vây bám xung quanh bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo