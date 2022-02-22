Bước qua ngày 23/2, Thần Tài dẫn lối, Quý Nhân theo sau, 3 con giáp này muốn vàng có vàng, cầu lộc được lộc, công danh thành đạt, sự nghiệp vững chắc

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này công thành danh toại, đắc tài đắc lộc, rủng rỉnh tiền tiêu, tài chính rộn ràng, vận trình vẻ vang khi bước qua ngày 23/2.

Tuổi Thìn

Bước qua ngày 23/2, người tuổi Thìn có thể đón tài lộc bất ngờ. Được cả thần tài lẫn quý nhân che chở và chiếu cố nồng hậu nên chuyện làm ăn buôn bán đắc tài đắc lộc, mua 1 bán 10, xuất – nhập tới tấp.

Có thể tuổi Thìn sẽ thấy khá vất vả và mệt nhọc vì không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, tuy vậy đừng vì thế mà đi tụ tập, để tránh bỏ lỡ cơ hội hiếm có mà Thần Tài đang dành cho mình, bởi đâu phải lúc nào muốn có tiền là cũng có được đâu.

Bước qua ngày 23/2, người tuổi Thìn có thể đón tài lộc bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Bước qua ngày 23/2, những người tuổi Tý vô cùng may mắn nên mưu sự lớn dễ thành, gặt hái thành quả rực rỡ. Đây là thời điểm lý tưởng để đương số chú trọng mở rộng phương diện ngoại giao. Tuổi Tý đi đâu cũng gặp quý nhân nâng đỡ con đường thăng quan tiến chức của bạn.

Trên con đường tài lộc, việc làm ăn kinh doanh của người tuổi Tý phát đạt, làm nhiều hưởng nhiều, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Bạn có thêm nhiều nguồn thu nhập, dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy.

Bước qua ngày 23/2, những người tuổi Tý vô cùng may mắn nên mưu sự lớn dễ thành, gặt hái thành quả rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp chúc mừng người tuổi Mùi, họ là con giáp đầu bảng trong bộ ba đuổi vận rủi rinh tiền chật nóc khi bước qua ngày 23/2. Vì họ là người được phúc tinh cao chiếu, vận may dồi dào nên sự nghiệp vẻ vang, tài chính rộn ràng cũng quá ư dễ hiểu.

Bước qua ngày 23/2, chỉ cần họ đánh đâu trúng đó, chuyện làm ăn buôn bán cực kỳ đỏ vận, chốn quan trường hễ lên 1 bước là thăng tiến muôn phần, sự nghiệp vô cùng viên mãn. Tuy vậy, họ vốn là con giáp có tính thận trọng nên cần bình tĩnh suy xét mọi việc, đừng bao giờ nhẹ dạ cả tin.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buoc-qua-ngay-23-2-than-tai-dan-loi-quy-nhan-theo-sau-3-con-giap-nay-muon-vang-co-vang-cau-loc-duoc-loc-cong-danh-thanh-dat-su-nghiep-vung-chac-451388.html