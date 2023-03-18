Bước qua ngày 20/3, giàu càng thêm giàu, 3 con giáp này tay trái nắm thành công, tay phải chạm tài lộc, song hỷ lâm môn, đếm tiền sái tay

Tâm linh - Tử vi 18/03/2023 22:55

Theo tử vi 12 con giáp, 3 con giáp này khi bước qua ngày 20/3 sẽ ngập tràn vận may và tài lộc, tiền nhiều không đếm xuể, muốn nghèo cũng khó.

Tuổi Mão

Bước qua ngày 20/3 là thời điểm vô cùng thành công của những người tuổi Mão, bởi gặp được quý nhân tương trợ. Thời gian này, người tuổi Mão có thể sẽ gặp vài biến cố nhưng may mắn thay sẽ đều tai qua nạn khỏi, bình an vô sự. Đây sẽ là thời điểm vô cùng trôi chảy trong việc đầu tư làm ăn, đối tác tin tưởng với sự nhiệt thành của bạn và không quá khó để con giáp này hốt tiền về túi.

Trong mối quan hệ tình cảm, nên tránh những rắc rối không đáng có, để làm được điều đó con giáp này phải suy nghĩ chín chắn, chớ nóng vội. Đây cũng là thời kỳ vô cùng rực rỡ cho những người có gia đình sinh con. Hãy giữ cho cuộc sống đầy ắp tiếng cười.

Bước qua ngày 20/3, giàu càng thêm giàu, 3 con giáp này tay trái nắm thành công, tay phải chạm tài lộc, song hỷ lâm môn, đếm tiền sái tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bước qua ngày 20/3, chuyện làm ăn có những dấu hiệu phát triển tích cực, bất kể bạn đang làm ở lĩnh vực nào đi nữa. Người làm công ăn lương khắc phục được khó khăn thì sẽ được thưởng nóng, người làm tự do hoặc kinh doanh thì tìm được phương hướng phát triển mới, đem tiền bạc về túi nhanh chóng.

Có cát tinh trợ lực, nếu đang ấp ủ kế hoạch làm ăn, kinh doanh gì thì bạn nên tranh thủ thực hiện ngay trong tuần này. Nếu còn băn khoăn, thắc mắc trong vấn đề gì, hãy mạnh dạn trao đổi, thảo luận với những người giàu kinh nghiệm.

Bước qua ngày 20/3, giàu càng thêm giàu, 3 con giáp này tay trái nắm thành công, tay phải chạm tài lộc, song hỷ lâm môn, đếm tiền sái tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bước qua ngày 20/3, những người tuổi Dậu có khả năng thành công lớn sau thời gian dài tự khởi nghiệp. Họ liên tiếp tạo nên những kỳ tích, thậm chí còn đạt được nhiều thành tựu hơn cả mong đợi. Người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều quý nhân, có quý nhân giúp đỡ họ càng dễ dàng thăng tiến. Gia đạo cũng có nhiều điều tốt lành, tài lộc không giảm sút nhanh chóng mà còn được cải thiện.

Vì vậy, những người cầm tinh con giáp tuổi Dậu nhất định sẽ thu được nhiều của cải. Bản mệnh sẽ có sự nghiệp hanh thông, cơ hội thăng tiến rộng mở. Vận khí đến, cuộc sống của tuổi Dậu ngày càng viên mãn, sống phúc thọ đến già.

Bước qua ngày 20/3, giàu càng thêm giàu, 3 con giáp này tay trái nắm thành công, tay phải chạm tài lộc, song hỷ lâm môn, đếm tiền sái tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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