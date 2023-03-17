10 ngày cuối tháng 3, vận may đỏ rực như lửa cháy, 3 con giáp được Thần Tài giúp sức nên tài chính lên hương, giàu sang bạt ngàn, của cải dư dôi

Tâm linh - Tử vi 17/03/2023 16:48

Theo tử vi 10 ngày cuối tháng 3, dưới sự trợ giúp của Thần Tài, 3 con giáp này có vận may đỏ lửa, công danh sự nghiệp hưng thịnh, vận trình hanh thông, giàu càng thêm giàu.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp có nói, người tuổi Hợi có tính tình hiền lành, chất phác, họ luôn làm việc vì tâm, và thích giúp đỡ mọi người. Do vậy, tuổi Hợi luôn có quý nhân phù trợ. Dù có gặp phải khó khăn, thử thách, cũng có người giang tay đỡ họ đứng dậy.

10 ngày cuối tháng 3, tuổi Hợi sẽ không phải bận tâm chút gì về tiền của, công việc, tài chính cũng như chuyện tình cảm vì mọi thứ đều diễn ra theo đúng dự đoán của bạn và thậm chí còn tốt đẹp hơn đến bất ngờ. Thời gian này mỗi phút giây đều sẽ mang đến cho bạn nguồn giá trị lớn lao và bạn sẽ cố gắng tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc ấy.

10 ngày cuối tháng 3, vận may đỏ rực như lửa cháy, 3 con giáp được Thần Tài giúp sức nên tài chính lên hương, giàu sang bạt ngàn, của cải dư dôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Chuyện làm ăn trong 10 ngày cuối tháng 3 của tuổi Tỵ có những dấu hiệu phát triển tích cực, bất kể bạn đang làm ở lĩnh vực nào đi nữa. Người làm công ăn lương khắc phục được khó khăn thì sẽ được thưởng nóng, người làm tự do hoặc kinh doanh thì tìm được phương hướng phát triển mới, đem tiền bạc về túi nhanh chóng.

Có cát tinh trợ lực, nếu đang ấp ủ kế hoạch làm ăn, kinh doanh gì thì bạn nên tranh thủ thực hiện ngay trong tuần này. Nếu còn băn khoăn, thắc mắc trong vấn đề gì, hãy mạnh dạn trao đổi, thảo luận với những người giàu kinh nghiệm.

10 ngày cuối tháng 3, vận may đỏ rực như lửa cháy, 3 con giáp được Thần Tài giúp sức nên tài chính lên hương, giàu sang bạt ngàn, của cải dư dôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu có khả năng thành công lớn sau thời gian dài tự khởi nghiệp vào 10 ngày cuối tháng 3. Họ liên tiếp tạo nên những kỳ tích, thậm chí còn đạt được nhiều thành tựu hơn cả mong đợi. Tử vi 12 con giáp cho thấy, người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều quý nhân, có quý nhân giúp đỡ họ càng dễ dàng thăng tiến. Gia đạo cũng có nhiều điều tốt lành, tài lộc không giảm sút nhanh chóng mà còn được cải thiện.

Vì vậy, những người cầm tinh con giáp tuổi Dậu nhất định sẽ thu được nhiều của cải. Bản mệnh sẽ có sự nghiệp hanh thông, cơ hội thăng tiến rộng mở. Khi vận khí đến, cuộc sống của tuổi Dậu ngày càng viên mãn, sống phúc thọ đến già.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo tử vi 9 ngày tới (18/3 - 26/3), 3 con giáp này có số mệnh vàng son, tài chính khởi sắc, tiền tiêu thả ga, làm 1 hưởng 10, gặp nhiều quý nhân.

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