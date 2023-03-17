Quý 2/2023, Quý Nhân gõ cửa tặng tài lộc, 3 con giáp trúng số trăm tỷ, tiền tiêu sái tay, ăn nên làm ra, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 17/03/2023 17:58

Theo tử vi 12 con giáp, vào quý 2/2023, 3 con giáp này mang mệnh quý nhân nên sẽ vô cùng may mắn và thành đạt, tài sản nhân đôi nhân ba, song hỷ lâm môn, đắc lộc toàn gia.

Tuổi Tỵ

Quý 2/2023, người tuổi Tỵ là con giáp vượng vận quý nhân nhất trong 12 con giáp. Tuy không giỏi ăn giỏi nói nhưng nhờ có cát tinh Tử Vi và Long Đức nhập cung nên vận mệnh ắt sẽ tốt đẹp.

Đặc biệt trong sự nghiệp được nhiều người giúp đỡ, không phải vất vả nhiều. Với người làm công ăn lương thì nên nắm bắt cơ hội để dễ dàng thăng tiến, còn tự kinh doanh buôn bán thì sẽ thuận lợi nhờ nhận được sự tương trợ từ các mối quan hệ hữu hảo. Nếu tuổi Tỵ biết tận dụng tốt các cơ hội một cách khéo léo thì con đường công danh rộng mở, tiền đồ sáng chói.

Quý 2/2023, Quý Nhân gõ cửa tặng tài lộc, 3 con giáp trúng số trăm tỷ, tiền tiêu sái tay, ăn nên làm ra, công thành danh toại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Quý 2/2023, tuổi Sửu sẽ bắt gặp chuyện làm ăn, kinh doanh lại có những bước tiến đáng kể, đặc biệt trong khoảng thời gian đầu tuần. Người làm đầu tư, kinh doanh sẽ đầu tư tiền vào đúng chỗ, nhờ vậy mà bạn thu được về khoản lợi nhuận đáng mơ ước.

Chuyện tài lộc lại có những dấu hiệu phát triển đáng mừng. Đặc biệt là từ giữa tuần trở đi, bạn sẽ gặp được nhiều cơ hội để hốt vàng, hốt bạc vào túi. Người làm công ăn lương được hưởng khoản tiền thưởng nóng, còn người làm ăn được nhận tiền lãi từ các khoản làm ăn trước đó.

Quý 2/2023, Quý Nhân gõ cửa tặng tài lộc, 3 con giáp trúng số trăm tỷ, tiền tiêu sái tay, ăn nên làm ra, công thành danh toại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vào giai đoạn tiền vận, người tuổi Thìn phải bôn ba khắp nơi, có những người không được học hành tử tế, nhưng nhờ có bản lĩnh sống trời ban nên họ sớm tìm được mục tiêu và kiên quyết theo đuổi đến cùng, nhờ vậy mà cuộc sống trung vận sang trang.

Tử vi Quý 2/2023 cho thấy, tuổi Thìn là một trong những con giáp được trời ban nhiều phước lành, không những sự nghiệp ổn định vững chắc mà tài vận cũng dồi dào, mỗi năm mỗi tăng. Trong tương lai gần, tuổi Thìn có khả năng sở hữu cơ ngơi cho riêng mình, cuộc sống hôn nhân khá êm ấm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 9 ngày tới (18/3 - 26/3), VẠN SỰ TỐT LÀNH, 3 con giáp như 'chuột sa hũ gạo', tài lộc đề huề, thỏa sức tận hưởng cuộc sống giàu sang

Tử vi 9 ngày tới (18/3 - 26/3), VẠN SỰ TỐT LÀNH, 3 con giáp như 'chuột sa hũ gạo', tài lộc đề huề, thỏa sức tận hưởng cuộc sống giàu sang

Theo tử vi 9 ngày tới (18/3 - 26/3), 3 con giáp này có số mệnh vàng son, tài chính khởi sắc, tiền tiêu thả ga, làm 1 hưởng 10, gặp nhiều quý nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi Quý 2/2023 tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 4 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 3 giờ 40 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 3 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 4 giờ 2 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 4 giờ 6 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết