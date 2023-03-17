Quý 2/2023, Quý Nhân gõ cửa tặng tài lộc, 3 con giáp trúng số trăm tỷ, tiền tiêu sái tay, ăn nên làm ra, công thành danh toại

Theo tử vi 12 con giáp, vào quý 2/2023, 3 con giáp này mang mệnh quý nhân nên sẽ vô cùng may mắn và thành đạt, tài sản nhân đôi nhân ba, song hỷ lâm môn, đắc lộc toàn gia.

Tuổi Tỵ Quý 2/2023, người tuổi Tỵ là con giáp vượng vận quý nhân nhất trong 12 con giáp. Tuy không giỏi ăn giỏi nói nhưng nhờ có cát tinh Tử Vi và Long Đức nhập cung nên vận mệnh ắt sẽ tốt đẹp. Đặc biệt trong sự nghiệp được nhiều người giúp đỡ, không phải vất vả nhiều. Với người làm công ăn lương thì nên nắm bắt cơ hội để dễ dàng thăng tiến, còn tự kinh doanh buôn bán thì sẽ thuận lợi nhờ nhận được sự tương trợ từ các mối quan hệ hữu hảo. Nếu tuổi Tỵ biết tận dụng tốt các cơ hội một cách khéo léo thì con đường công danh rộng mở, tiền đồ sáng chói.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Quý 2/2023, tuổi Sửu sẽ bắt gặp chuyện làm ăn, kinh doanh lại có những bước tiến đáng kể, đặc biệt trong khoảng thời gian đầu tuần. Người làm đầu tư, kinh doanh sẽ đầu tư tiền vào đúng chỗ, nhờ vậy mà bạn thu được về khoản lợi nhuận đáng mơ ước. Chuyện tài lộc lại có những dấu hiệu phát triển đáng mừng. Đặc biệt là từ giữa tuần trở đi, bạn sẽ gặp được nhiều cơ hội để hốt vàng, hốt bạc vào túi. Người làm công ăn lương được hưởng khoản tiền thưởng nóng, còn người làm ăn được nhận tiền lãi từ các khoản làm ăn trước đó.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Vào giai đoạn tiền vận, người tuổi Thìn phải bôn ba khắp nơi, có những người không được học hành tử tế, nhưng nhờ có bản lĩnh sống trời ban nên họ sớm tìm được mục tiêu và kiên quyết theo đuổi đến cùng, nhờ vậy mà cuộc sống trung vận sang trang. Tử vi Quý 2/2023 cho thấy, tuổi Thìn là một trong những con giáp được trời ban nhiều phước lành, không những sự nghiệp ổn định vững chắc mà tài vận cũng dồi dào, mỗi năm mỗi tăng. Trong tương lai gần, tuổi Thìn có khả năng sở hữu cơ ngơi cho riêng mình, cuộc sống hôn nhân khá êm ấm. *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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