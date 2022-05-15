Bước qua ngày 16/5, Phước Lành Hội Tụ, 3 con giáp này sự nghiệp thành đạt, lương thưởng tăng cao, lộc lá xum xuê, tài chính dư dả

Tâm linh - Tử vi 15/05/2022 20:33

Tử vi 12 con giáp cho hay, nhờ phước lành trời cao mà 3 con giáp này có đường công danh rộng mở, thu về bạt ngàn tiền tài, của cải dồi dào, danh lợi song toàn khi bước qua ngày 16/5.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, thời gian qua, sự nghiệp của tuổi Hợi không có nhiều thăng tiến. Do ảnh hưởng của hung tinh, tuổi Hợi có xu hướng lười nhác, làm đến đâu hay đến đó, thiếu tập trung và ngại bắt tay vào công việc.

Bước qua ngày 16/5, người tuổi Hợi sẽ có nhiều vận may, cơ hội ập tới, tài vận dồi dào. Trong can chi ngũ hành, cung tử vi của họ có Mộc tương sinh với Hỏa đem đến nhiều tài lộc. Vì vậy, tuổi Hợi hãy yên tâm nói lời chào mừng với giai đoạn may mắn sắp tới. Tuổi Hợi nên tin tưởng rằng nhờ sự tiến bộ không ngừng của bản thân, cuộc sống sau này nhất định sẽ giàu sang phú quý.

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Bước qua ngày 16/5, người tuổi Hợi sẽ có nhiều vận may, cơ hội ập tới, tài vận dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mùi vốn trời sinh hiền lành, ít nói và không thích khoe mẽ, khoa trương. Thực ra, con giáp này rất giỏi thích nghi với hoàn cảnh và có thể chịu được áp lực trong công việc.

Bước qua ngày 16/5, vận trình của con giáp Mùi tăng cao, có nhiều cơ hội đến với họ, tài vận tăng vọt, ước mơ thành hiện thực, mang đến cho họ những hy vọng mới, mọi việc suôn sẻ, và khi thời gian và địa điểm phù hợp, con giáp may mắn này sắp tới sẽ được thăng chức và tăng lương.

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Bước qua ngày 16/5, vận trình của con giáp Mùi tăng cao, có nhiều cơ hội đến với họ, tài vận tăng vọt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất chân thành, thật thà và luôn rất tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, những người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác tự mình tạo dựng nên thành công riêng.

Bước qua ngày 16/5, những người tuổi Tuất hãy nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đây chính là phúc phần trời cho. Trong thời gian này, Tuất chỉ cần chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì con giáp may mắn này sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng.

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Bước qua ngày 16/5, những người tuổi Tuất hãy nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đây chính là phúc phần trời cho - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 12 con giáp nói rằng, nhờ vận số thăng hoa bất ngờ nên 3 con giáp này làm gì cũng ra tiền, vạn sự thông thuận, công danh vượng phát, danh lợi song toàn vào đúng 14 giờ ngày 15/5.

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