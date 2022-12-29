Bước qua năm Quý Mão 2023, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền tỷ tăng bền vững, may mắn bám gót, làm đâu thắng đó, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 29/12/2022 14:18

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công khi bước qua năm 2023 nhé!

 

Bước qua năm Quý Mão 2023, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền tỷ tăng bền vững, may mắn bám gót, làm đâu thắng đó, tương lai xán lạn - Ảnh 1

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn trong năm 2023, trong năm bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư. Tuổi Dần cho thấy khả năng kiếm được nhiều tiền bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, bạn có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Dần đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Người theo nghiệp kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Bản mệnh may mắn có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng. Còn những người tuổi này theo nghiệp trồng trọt, chăn nuôi thì mùa màng bội thu, vật nuôi bán được giá, sản lượng nông sản tăng cao. Cứ thế người tuổi này ngày một thăng hoa trong sự nghiệp, kiếm tiền về đầy túi.

Tuổi Sửu

Cái tên tiếp theo nằm trong số các con giáp đổi vận giàu sụ năm 2023 này chính là người tuổi Sửu. Bạn sẽ dần cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình đang chuyển sang một hướng mới. Đặc biệt, nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Sửu vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên "làm đâu thắng đấy". Nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc.

Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc trong năm Quý Mão và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào. Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Sửu trong năm 2023 được quan hệ tương sinh với Thái Tuế và được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Tử vi cũng cho thấy, trong năm 2023, bản mệnh hợp với những công việc ngẫu hứng, cuộc sống diễn ra khá bình an. Nhờ cách đối xử hiền hòa với người xung quanh nên tuổi Sửu được mọi người yêu mến, ít gặp thị phi. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến. Thế mới nói Tử vi tuổi Sửu 2023: Tiền bạc rủng rỉnh, cầu tài cầu lợi đều ĐẮC!

Tuổi Tuất

Một năm nhiều may mắn, tình tiền cùng PHẤT mạnh! Người tuổi Tuất khi bước vào năm 2023 được dự báo có vận thế vô cùng vượng phát. Các lĩnh vực đều có thể đạt được thành tựu viên mãn. Đặc biệt, vận kim tiền trong năm 2023 của người tuổi Tuất vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn.

Những năm gần đây có thể là giai đoạn cực kỳ khó khăn của tuổi Tuất vì nhiều lý do, cũng gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu vào có khi chẳng đủ để bù lại cho tiền đã chi ra. Thậm chí đã có nhiều thời điểm bạn nghĩ tới chuyện bỏ cuộc khi bỏ nhiều công sức để làm việc nhưng thành quả nhận lại không được như ý muốn, cảm giác chán chường và thất vọng thật khó để xua tan. Nhưng đến năm 2023 này, cuộc sống của bạn sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực hơn.

Bằng chứng là tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những người tuổi Tuất sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy. Ngoài ra, do có cát tinh soi chiếu nên những người tuổi Tuất tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, công việc kinh doanh hồng phát, phát triển, không ngừng. Những người làm công ăn lương lại có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn. Đặc biệt, người tuổi Tuất thông minh, tháo vát nên nếu có cơ hội đầu tư vào năm 2023 thì không nên bỏ lỡ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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