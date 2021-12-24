Bước qua năm 2022, 3 con giáp vận trình đi xuống, bị tiểu nhân tìm cách hãm hại, con đường công danh ít nhiều bị ảnh hưởng

Tâm linh - Tử vi 24/12/2021 16:21

Trong năm 2022 này, có 3 con giáp không được may mắn khi bị tiểu nhân tìm cách hãm hại, vận trình đi xuống, mọi vấn đề từ công việc, cuộc sống ít nhiều bị ảnh hưởng.

 

Con giáp tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn bộc trực, không kiêng dè bất cứ ai nên vô tình tạo cho mình không ít phiền phức trong công việc và cuộc sống. Sang năm 2022, bản mệnh cần chú ý hạn tiểu nhân.

Bước qua năm 2022, 3 con giáp vận trình đi xuống, bị tiểu nhân tìm cách hãm hại, con đường công danh ít nhiều bị ảnh hưởng - Ảnh 1
Vận trình tài lộc của tuổi Thìn cũng không thuận lợi, suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh rất dễ bị tiểu nhân ghen tức, đặt điều thị phi, làm xấu đi các mối quan hệ trong công việc. Vận trình tài lộc của tuổi Thìn cũng không thuận lợi, suôn sẻ. Không những vậy, bạn còn phải đối mặt với nhiều chuyện xui xẻo. Tiền bạc vào túi khó giữ được khi bản mệnh phải chi tiền để dàn xếp ổn thỏa.

Con giáp tuổi Thân

Năm 2022 này, người tuổi Thân sẽ tốn khá nhiều tâm sức vào công việc nhưng chưa chắc thu về kết quả như mong đợi. Thời điểm vận quý nhân kém sắc, bản mệnh tốt nhất không nên nghĩ đến việc dựa dẫm vào người khác mà hãy tự lực cánh sinh, tìm ra cơ hội trong khó khăn.

Tuổi Thân còn phải đối mặt với việc thường xuyên bị kẻ tiểu nhân điều tiếng nên dù đạt thành tích tốt vẫn khó thăng tiến. Vận trình tài lộc gặp nhiều bất lợi, dễ mắc phải rắc rối không đáng có.

Con giáp tuổi Hợi

Trong năm 2022 này, người tuổi Hợi phạm Kim Lâu nên có nhiều cản trở, nhất là trong việc cưới sinh. Bên cạnh đó công việc cũng bị trì trệ bởi tác động của kẻ tiểu nhân. Do vậy, bản mệnh làm việc gì cũng cần thận trọng, chớ tỏ ra lơ là khiến kẻ xấu tìm ra cơ hội để lợi dụng.

Bước qua năm 2022, 3 con giáp vận trình đi xuống, bị tiểu nhân tìm cách hãm hại, con đường công danh ít nhiều bị ảnh hưởng - Ảnh 2
Người tuổi Hợi làm việc gì cũng cần thận trọng, chớ tỏ ra lơ là khiến kẻ xấu tìm ra cơ hội để lợi dụng. Ảnh minh họa: Internet

Dù làm công ăn lương hay đầu tư kinh doanh, tuổi Hợi hãy giữ bình tĩnh trong mọi việc. Ngay cả khi xảy ra sự cố, bản mệnh vẫn nên nói năng chừng mực, hành động cẩn trọng kẻo càng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

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