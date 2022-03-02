BỘI THU LỘC TRỜI tình tiền vượng phát, 3 con giáp vừa giỏi kiếm tiền vừa giỏi giữ tiền, "ví tiền dày cộm" trong 2 tháng tới

Đây cũng là dịp phù hợp để 3 con giáp này tiến hành hợp tác làm ăn, đầu tư, mở rộng kinh doanh…

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn mang số mệnh quý rồng, được thượng đế ban tặng cho vạn vận phú quý. Tất nhiên, trước khi được hưởng lộc trời, tuổi Thìn cũng phải trải qua vô vàn khó khăn, thử thách. Trong cuộc sống, con giáp này gặp không ít chông gai. Từ nhỏ, họ đã biết cách tự lập, lúc lớn lên cũng tự dựa vào năng lực bản thân để kiếm tiền, gây dựng sự nghiệp.

Tử vi nói rằng, thời điểm 2 tháng tới, tuổi Thìn sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu. Khi đó những khó khăn, thử thách sẽ lùi lại phía sau và nhường chỗ cho những thành quả xứng đáng với công sức mà tuổi Thìn đã bỏ ra. Từ giai đoạn này trở đi, cuộc sống tuổi Thìn sẽ thăng hoa sự nghiệp vững chắc, hôn nhân viên mãn. Bản mệnh luôn được quý nhân và các vị thần may mắn để ý nên cuộc sống hậu vận của tuổi Thìn ngày càng tốt đẹp và viên mãn hơn.

Tuổi Dậu

Trong vòng 2 tháng tới đây, người tuổi Dậu được sao may mắn chiếu mệnh. Được quý nhân giúp đỡ, họ thoát khỏi vận xui, đón tài lộc về đầy tay. Người tuổi này nhận được những cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp.

Ảnh minh họa

Nếu con giáp này nắm bắt đúng cơ hội, sự nghiệp của họ sẽ khởi sắc, đường thăng tiến rộng mở. Mặt khác, sức khỏe của người tuổi Dậu trong thời gian qua không được tốt cho lắm. Họ cần cẩn thận hơn để tránh bị cảm lạnh.

Ngoài ra, con giáp này nên chú ý đến việc giữ ấm cho cơ thể. Nếu muốn giảm cân, con giáp này cần hạn chế ăn đồ ăn chứa tinh bột.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu với tinh thần nên làm việc hăng say cộng với cách làm việc chuyên nghiệp sẽ dễ dàng gặt hái thành công hơn người khác.

2 tháng tới đây cũng là dịp phù hợp để bản mệnh tiến hành hợp tác làm ăn, đầu tư, mở rộng kinh doanh… Bạn có thể chủ động bắt tay làm việc cùng những đối tác có chung mục tiêu phấn đấu và biết giữ chữ tín.

Có thể thấy con giáp này ngày càng chứng minh được vai trò quan trọng của bản thân trong tập thể, tăng cường sự hiện diện trong các dự án quan trọng của đơn vị, từ đó nâng cao vị thế và uy tín của mình.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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