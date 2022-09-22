Bốc số tử vi cho 8 ngày tới (30/9): 3 con giáp sẽ được quý nhân chiếu cố, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, tài lộc bùng nổ rực rỡ tiền vào tay tới tấp, cuộc sống an khang thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 18:00

Tử vi báo 3 con giáp sắp gặp quý nhân nhận được sự giúp đỡ vô cùng lớn cho bước tiến sự nghiệp, đồng thời giúp cho gia đạo bình an hòa thuận.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn thông minh, chịu khó, làm gì cũng tận tâm và rất trung thành. Trong ngày cuối tháng 9 này đây, con giáp này bước vào cục diện Tam Hợp. Nhờ đó, tuổi Tuất làm gì cũng thuận lợi, sự nghiệp và tài vận đều tăng lên mạnh mẽ.

Bốc số tử vi cho 8 ngày tới (30/9): 3 con giáp sẽ được quý nhân chiếu cố, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, tài lộc bùng nổ rực rỡ tiền vào tay tới tấp, cuộc sống an khang thịnh vượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, đây là thời tuổi Tuất sẽ được quý nhân phù trợ nên tài lộc tràn đầy, tiền bạc rủng rỉnh, càng làm việc càng tăng thêm thu nhập, mọi ý tưởng đều được cấp trên chấp nhận, từ đó có khả năng được thăng quan tiến chức. Nhờ thế mà tuổi Tuất sẽ tìm kiếm được các cơ hội kinh doanh, mang lại nguồn thu nhập lớn. Người làm công ăn lương cũng có sự phát triển tốt trong công việc.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có mối quan hệ tốt với quý nhân trong tháng 9 này và sẽ có một sự kiện hạnh phúc sẽ đến với họ. Tên thực tế, năm 2022 này là một năm có nhiều triển vọng đối với những người tuổi Tý, thời gian trước khó khăn thế tuổi Tý đều đã vượt qua, cho nên bắt đầu  cuối tháng 9 kéo dài hết năm, tuổi Tý sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu. Ngoài ra, công việc tuổi Tý cũng có nhiều khởi sắc đáng kể, họ sẽ gặp được nhiều cơ hội thăng tiến, nếu biết nắm bắt thì không những cuộc sống thăng hoa mà tiền bạc cũng dồi dào hơn bình thường.

Bốc số tử vi cho 8 ngày tới (30/9): 3 con giáp sẽ được quý nhân chiếu cố, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, tài lộc bùng nổ rực rỡ tiền vào tay tới tấp, cuộc sống an khang thịnh vượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ giờ đến cuối năm, càng làm việc càng tìm được đường hướng phát triển, cuộc sống tinh thần cũng được cải thiện, chất lượng hạnh phúc cũng được nâng cao.

Tuổi Thân

Tử vi nói rằng tuổi Thân là con giáp chăm chỉ, không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội thành công. Dù không ôm tham vọng để trở thành đại gia, tỷ phú nhưng họ vẫn luôn cố gắng để có cuộc sống sung túc hơn, hậu vận được hưởng an nhàn.

Bốc số tử vi cho 8 ngày tới (30/9): 3 con giáp sẽ được quý nhân chiếu cố, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, tài lộc bùng nổ rực rỡ tiền vào tay tới tấp, cuộc sống an khang thịnh vượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước vào ngày cuối tháng 9 dương lịch, tuổi Thân có Thần Tài và quý nhân chiếu cố. Con giáp này có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước. Bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể. Nếu tiếp tục phát huy hết năng lực, tuổi Thân có thể tạo nên thành tích lớn dịp cuối năm.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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