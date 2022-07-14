Bồ Tát chở che, thần Tài ban lộc: 3 con giáp đầu năm lao đao, vất vả, cuối năm giàu khủng, phúc lộc vẹn toàn

Trong 12 con giáp, tuổi Hợi được xem là con giáp có tính tình vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Tính tình con giáp này rất thành thực, trung hậu và rất trọng nghĩa khí. Họ luôn hết mình trong công việc và có trách nhiệm với những gì mình đang làm.

Tuổi Hợi rất có trách nhiệm trong công việc nên luôn được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp cũng rất yêu mến họ. Dù hay được quý nhân giúp sức và mọi người nâng đỡ, thế nhưng không vì thế mà tuổi Hợi chỉ biết dựa dẫm vào mọi người. Ngược lại, họ luôn nỗ lực vươn lên mỗi ngày bằng chính khả năng của mình.

Do có tính cách phóng khoáng và rất thoải mái nên người tuổi Hội luôn được lòng của mọi người. Họ cũng giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Chính điều này đã thu hút quý nhân luôn tìm đến họ. Vì thế, khi gặp khó khăn trong cuộc sống hay công việc họ cũng đều dễ dàng vượt qua khi có quý nhân giúp sức.

Có thể nói, cuộc sống của hầu hết người tuổi Hợi đều rất êm đẹp và không gặp quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khi gặp gian nan thử thách trong công việc, nếu họ vượt qua được thì ngày thành công đã nằm trong tay.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, tài giỏi, đầu óc cực kỳ nhanh nhạy, khả năng ứng cứu khẩn cấp cũng rất mạnh mẽ. Họ không dễ lùi bước trước khó khăn, thường có thể tìm được cách để giành thắng lợi cuối cùng.

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Từ giờ đến cuối năm 2022, Thần Tài ưu ái với con giáp tuổi Thân, tài lộc kếch xù, phúc lộc vẹn toàn.

Cộng với khả năng làm việc xuất sắc và chỉ số IQ cao, con giáp tuổi Thân có nhiều cơ hội kiếm tiền, tài lộc nối tiếp nhau. Họ luôn tìm thấy cơ hội kiếm tiền, kinh doanh nhanh hơn những người khác một bước. Của cải của họ trong thời gian tới càng thêm sung túc, túi tiền rủng rỉnh.

Tuổi Dậu

Tử vi học có nói, Dậu gặp năm Dần chủ về bình hoà, báo hiệu một năm ổn định, may mắn cho những người thuộc bản mệnh này.

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Công việc làm ăn khá suôn sẻ, không có người ngáng trở, lại có quý nhân phù trợ, tuổi Dậu sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời cơ là bùng nổ, hứa hẹn sẽ có nhiều thành quả chờ đợi ở phía trước.

Bên cạnh đó, có Thương Quan hỗ trợ, cuối năm bản mệnh này sẽ gặt hái được nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ. Nếu làm kinh doanh, buôn bán thì sẽ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, thu về nhiều lợi nhuận. Nếu làm nhà nước thì họ sẽ được thăng quan tiến chức, làm ăn thuận lợi trăm bề.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.