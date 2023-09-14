Bồ Tát ban phúc cho 3 con giáp trong ngày 14/9: Dễ dàng chạm vào vận may hiếm có, tiền của đầy mình, sủng hạnh của bề trên cực cao

Tâm linh - Tử vi 14/09/2023 01:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây gặp may mắn về tài chính, làm ăn như ý trong ngày 14/9.

Tuổi Mùi

Trong ngày 14/9, con giáp tuổi Mùi sẽ đón nhận rất nhiều tài khí và phúc khí. Những khó khăn, trở ngại trước đây đều tan biến hết.

Trong ngày 14/9, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội thể hiện tài năng và khẳng định năng lực của bản thân. Chính vì thế, công việc hoàn thành xuất sắc, sự nghiệp ngày một thăng tiến. Do vốn là người hòa đồng nên các mối quan hệ, nhân duyên của con giáp này luôn tốt đẹp. Điều đó đã đem lại quý nhân phù trợ những lúc cần thiết, do đó cuộc sống của người tuổi Mùi trong thời điểm này toàn là những điều may mắn.

Bồ Tát ban phúc cho 3 con giáp trong ngày 14/9: Dễ dàng chạm vào vận may hiếm có, tiền của đầy mình, sủng hạnh của bề trên cực cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong ngày 14/9, người tuổi Tỵ được Thiên Tài trợ giúp nên vượng phát, làm ăn tấn tới, thu về tiền vàng ngập két.

Trong ngày này, tuổi Tỵ được tiếp xúc với nhiều cơ may hơn hẳn vì có cát tinh che chở, càng về cuối tuần, vận đỏ càng đầy ắp. Lại thêm bản tính cần cù, chăm chỉ, chẳng ngại khó, con giáp này ắt sẽ ghi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng lãnh đạo. Người làm công ăn lương có thể sẽ được nhận những khoản tiền thưởng bất ngờ trong ngày 14/9. Trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác triển vọng hoặc những dự án thực hiện bấy lâu cũng đã đến lúc thu lộc, kiếm về khoản lợi nhuận nhanh chóng.

Đây cũng là thời điểm để bản mệnh này xây dựng và mở rộng các mối quan hệ trong công việc và làm ăn. Tạo tiền đề cho sự nghiệp trong tương lai sẽ diễn ra suôn sẻ, hài hòa bởi họ sẽ gặp được đối tác đáng tin cậy để hợp tác lâu dài. Những người này cũng có thể là những chiến hữu tuyệt vời trên con đường thành công của tuổi Tỵ, do đó cần biết nắm bắt và xây dựng mối quan hệ bền lâu.

Vì trong ngày 14/9, người tuổi Tỵ gặp vận may lớn nên mang lại khá nhiều thuận lợi trong đầu tư kinh doanh, nhờ đó mà vận tài chính được tăng lên một cách đáng kể. Với những người đang làm công việc cố định, bạn hoàn toàn có thể yên tâm với nguồn thu nhập hiện tại. Bạn hãy luôn làm việc với thái độ hăng say và tinh thần lạc quan.

Bồ Tát ban phúc cho 3 con giáp trong ngày 14/9: Dễ dàng chạm vào vận may hiếm có, tiền của đầy mình, sủng hạnh của bề trên cực cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thân có thể hơi nóng nảy nhưng họ có thể chịu đựng áp lực rất tốt.

Con đường sự nghiệp của họ thường không suôn sẻ. Tuy nhiên, sau nhiều năm tích lũy, họ có thể bứt phá, đạt tới thành công vang dội. Trong ngày 14/9, con giáp tuổi Thân đang gặp khó khăn có thể xoay chuyển tình thế, nhận được những cơ hội khác nhau.

Có thể, họ bị suy sụp sau thất bại. Tuy vậy, đây là khoảng thời gian để con giáp này thay đổi, từ đó vươn lên. Sau nhiều va vấp, họ sẽ có thu nhập cao từ nhiều nguồn cũng như những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Với người làm ăn kinh doanh, họ có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao. Con giáp này có thể nắm bắt tình hình, đưa ra quyết định đầu tư phù hợp, gặt hái thành công rực rỡ hơn những người khác.

Tuy nhiên, con giáp tuổi Thân cũng đừng quá tham lam mà mù quáng, nhất là vội vàng chạy theo cái lợi trước mắt. Làm việc gì họ cũng phải tìm hiểu, nghiên cứu kĩ càng để tránh bị kẻ xấu lừa gạt tiền bạc.

Bồ Tát ban phúc cho 3 con giáp trong ngày 14/9: Dễ dàng chạm vào vận may hiếm có, tiền của đầy mình, sủng hạnh của bề trên cực cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Tư ngày 13/9/2023, TOP 3 con giáp uống no lộc trời, túi tiền rủng rỉnh, đời sang trang mới huy hoàng

Tử vi thứ Tư ngày 13/9/2023, TOP 3 con giáp uống no lộc trời, túi tiền rủng rỉnh, đời sang trang mới huy hoàng

Theo tử vi thứ Tư ngày 13/9/2023, những người thuộc 3 con giáp may mắn này vận trình biến chuyển tích cực, thuận lợi hanh thông, đi đâu làm gì cũng dễ có quý nhân giúp sức.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 14/9 tu vi ngay 15/9 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 27 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay